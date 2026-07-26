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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWI vs PAK Test: पहले दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ी वेस्टइंडीज, शतक के करीब हॉज

WI vs PAK Test: पहले दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ी वेस्टइंडीज, शतक के करीब हॉज

WI vs PAK 1st Test, Day-1 Highlights: ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है. पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज ने दबदबा बनाया.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम में खेले जा रहे वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है. पहले दिन मेजबान वेस्टइंडीज का दबदबा रहा, हालांकि पाकिस्तान ने पहला विकेट 13 के स्कोर पर गिरा दिया था. लेकिन तीसरे नंबर पर आए केवम हॉज ने शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद रहे। दूसरे दिन वह अपना शतक पूरा करना चाहेंगे, जिससे वह 17 रन दूर हैं.

इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. वेस्टइंडीज के लिए टैगेनारिन ब्रैंडन चंदरपॉल और ब्रैंडन किंग ने पारी की शुरुआत की, लेकिन ये जोड़ी अच्छी शुरुआत नहीं दिला सकी. ब्रैंडन किंग 12 रन बनाकर आउट हो गए, उन्हें मोहम्मद अब्बास ने अपना शिकार बनाया। इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 13 रन जोड़े.

इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज चंदरपॉल भी सस्ते में आउट हो गए, उन्होंने 77 गेंदों में 21 रन बनाए. चंदरपॉल को आमिर जमाल ने सलमान अली आगा के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद केवम हॉज और आमिर जांगू ने तीसरे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की, जांगू 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्हें भी मोहम्मद अब्बास ने आउट किया.

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83 बनाकर आउट आउट हैं हॉज

37वें ओवर में आए तीसरे विकेट के बाद पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट को तरस गए, 67वें ओवर (पहले दिन का आखिरी ओवर) तक कोई विकेट नहीं गिरा। केवम हॉज और शाई होप चौथे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी कर चुके हैं, जो दूसरे दिन जारी रहेगी। हॉज 83 रन बनाकर नाबाद हैं, इस पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए। होप भी अपने अर्धशतक के करीब हैं, जिन्होंने 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाए।

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team Mohammad Abbas West Indies Vs Pakistan PAKISTAN CRICKET TEAM Kavem Hodge WI Vs PAK Test
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