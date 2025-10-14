हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटROKO फैंस से बर्दाश्त नहीं होगा हेड कोच गौतम गंभीर का यह बयान, विराट-रोहित के भविष्य पर कही बड़ी बात

ROKO फैंस से बर्दाश्त नहीं होगा हेड कोच गौतम गंभीर का यह बयान, विराट-रोहित के भविष्य पर कही बड़ी बात

Gautam Gambhir on Rohit Sharma and Virat Kohli: भारत की वेस्टइंडीज पर टेस्ट सीरीज में 2-0 की जीत के बाद गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 'ODI फ्यूचर' पर बड़ा बयान दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया है. इसके बाद भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती है. टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई टूर 19 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगा, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाने हैं. फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं. उनके भविष्य को लेकर अब हेड कोच गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी है.

भारत की वेस्टइंडीज पर टेस्ट सीरीज के बाद गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर सवाल पूछा गया. उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी बात को दोहराया, जो कुछ दिन पहले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कही थी.

गौतम गंभीर ने कहा, "ODI वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है. हमें वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है. वे दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उम्मीद करता हूं कि दोनों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टूर अच्छा रहेगा." विराट और रोहित 7 महीनों के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे होंगे, ऐसे में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीदों पर खरे उतर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा.

इससे पहले अफवाहें उड़ती रही हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को चेतावनी दी जा चुकी है कि अब उन्हें पिछली उपलब्धियों के आधार पर टीम में नहीं रखा जा सकता है. अब उन्हें ODI मैच खेलने हैं तो लगातार परफॉर्म करके दिखाना होगा. साथ ही यह बताते चलें की एबीपी लाइव इन अफवाहों की पुष्टि नहीं करता है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. वो चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा एकसाथ टी20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है.

अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Oct 2025 04:20 PM (IST)
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS GAUTAM GAMBHIR
