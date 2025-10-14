भारत ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया है. इसके बाद भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती है. टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई टूर 19 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगा, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाने हैं. फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं. उनके भविष्य को लेकर अब हेड कोच गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी है.

भारत की वेस्टइंडीज पर टेस्ट सीरीज के बाद गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर सवाल पूछा गया. उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी बात को दोहराया, जो कुछ दिन पहले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कही थी.

गौतम गंभीर ने कहा, "ODI वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है. हमें वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है. वे दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उम्मीद करता हूं कि दोनों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टूर अच्छा रहेगा." विराट और रोहित 7 महीनों के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे होंगे, ऐसे में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीदों पर खरे उतर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा.

इससे पहले अफवाहें उड़ती रही हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को चेतावनी दी जा चुकी है कि अब उन्हें पिछली उपलब्धियों के आधार पर टीम में नहीं रखा जा सकता है. अब उन्हें ODI मैच खेलने हैं तो लगातार परफॉर्म करके दिखाना होगा. साथ ही यह बताते चलें की एबीपी लाइव इन अफवाहों की पुष्टि नहीं करता है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. वो चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा एकसाथ टी20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है.

