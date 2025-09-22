PAK का नया हाईवोल्टेज ड्रामा, PCB ने कर दी ICC से शिकायत, अब फिर मचेगा बवाल

PCB File Complaint To ICC On Fakhar Zaman: एशिया कप सुपर-4 में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू हो गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सुपर-4 मुकाबले में एक कैच को लेकर आईसीसी से शिकायत की है. पीसीबी का मानना है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान आउट नहीं थे और थर्ड अंपायर ने इस बल्लेबाज को गलत आउट दिया है. इसी बात को लेकर पीसीबी ने आईसीसी का दरवाजा फिर एक बार खटखटाया है.

फखर जमान, आउट या नॉट आउट?

पीसीबी ने आईसीसी से फखर जमान के कैच को लेकर ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है. Dunya न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि टीवी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे (Ruchira Palliyaguruge) ने फखर जमान को गलत आउट दिया है. भारत-पाकिस्तान मैच के तीसरे ओवर में भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन ने कैच पकड़ा और फखर जमान के आउट होने की अपील की. ये फैसला थर्ड अंपायर के पास गया, तब ये चेक किया गया कि सैमसन ने कैच सही तरीके से पकड़ा या नहीं.

टीवी अंपायर ने दो एंगल से संजू सैमसन को कैच पकड़ते देखा. एक एंगल से पता चल रहा था कि गेंद संजू सैमसन के ग्लव्स में जाकर उछली है, वहीं दूसरे एंगल से दिखा कि संजू ने बॉल को ठीक तरह से पकड़ा है. आखिर में रुचिरा पल्लियागुरुगे ने फखर जमान को आउट दिया. पाकिस्तान का ये ओपनिंग बल्लेबाज टीवी अंपायर के फैसले से नाखुश नजर आया और अंपायर के इस फैसले को लेकर ही पीसीबी ने आईसीसी से शिकायत की है. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी पाइक्रोफ्ट की शिकायत लेकर आईसीसी के पास गया था.

सलमान आगा ने कही ये बात

फखर जमान 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए. इस खिलाड़ी ने तीन चौके लगाए. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि अंपायर से भी गलती हो सकती है और मुझे लगता है कि वो गेंद विकेटकीपर के आगे गिरी थी, ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूं. सलमान ने आगे कहा कि जिस तरह से फखर पावरप्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे, हम 190 के स्कोर तक पहुंच सकते थे. मुझे लगता है कि बॉल ग्राउंड से टच हुई थी, लेकिन अंपायर का फैसला ही आखिरी है.

