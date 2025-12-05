करो या मरो मैच से पहले भारतीय कोच की दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- टीम इंडिया...

कल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोइशे का कहना है कि टीम के अंदर एक निराशा की भावना हो सकती है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी दबाव में अच्छा खेलना जानते हैं. बता दें कि कल का मैच जीतने वाली टीम ही सीरीज की विजेता कहलाएगी. अभी दोनों टीम एक-एक मैच जीत चुकी हैं.

भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI मैच से पूर्व रायन टेन डोइशे ने कहा, "जब परिणाम आपके खिलाफ जाने लगें और प्रदर्शन का स्तर गिरने लगे, तो स्वाभाविक रूप से निराशा की भावना आती है. मगर इस टीम को दबाव में खेलने की आदत है. दबाव इस टीम का पीछा छोड़ता ही नहीं है. द्विपक्षीय सीरीज में निर्णायक मुकाबले का दबाव अलग होगा और हमारा ध्यान बेहतर प्रदर्शन करने और बढ़िया स्कोर बनाने और टारगेट को चेज करने पर होगा."

नीदरलैंड्स से आने वाले रायन टेन डोइशे ने यह भी कहा कि पिछले दोनों मैचों में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुई है. अब तीसरे वनडे में भी ड्यू महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है.

ड्यू को लेकर रायन टेन डोइशे ने कहा, "यहां ड्यू काफी अधिक है. इस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है और हमें परिस्थितियों में ढलना होगा. यहां की बाउंड्री छोटी हैं और हाई-स्कोरिंग ग्राउंड है."

विशाखापत्तनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम हाई-स्कोरिंग मैचों के लिए ही जाना जाता है. अब तक ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 387 रन है, जो 2019 में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. वनडे क्रिकेट इतिहास में यहां चार पार 400 से ज्यादा स्कोर बन चुका है, जिनमें से 3 बार टीम इंडिया ने ऐसा किया है. 2018 से लेकर अब टीम इंडिया तीन बार यहां 350 से भी ज्यादा स्कोर खड़ा कर चुकी है.

