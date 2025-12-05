हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्पोर्ट्सक्रिकेटकरो या मरो मैच से पहले भारतीय कोच की दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- टीम इंडिया...

करो या मरो मैच से पहले भारतीय कोच की दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- टीम इंडिया...

IND vs SA 3rd ODI: कल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पूर्व भारतीय कोच ने बड़ा बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 08:24 PM (IST)
कल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोइशे का कहना है कि टीम के अंदर एक निराशा की भावना हो सकती है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी दबाव में अच्छा खेलना जानते हैं. बता दें कि कल का मैच जीतने वाली टीम ही सीरीज की विजेता कहलाएगी. अभी दोनों टीम एक-एक मैच जीत चुकी हैं.

भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI मैच से पूर्व रायन टेन डोइशे ने कहा, "जब परिणाम आपके खिलाफ जाने लगें और प्रदर्शन का स्तर गिरने लगे, तो स्वाभाविक रूप से निराशा की भावना आती है. मगर इस टीम को दबाव में खेलने की आदत है. दबाव इस टीम का पीछा छोड़ता ही नहीं है. द्विपक्षीय सीरीज में निर्णायक मुकाबले का दबाव अलग होगा और हमारा ध्यान बेहतर प्रदर्शन करने और बढ़िया स्कोर बनाने और टारगेट को चेज करने पर होगा."

नीदरलैंड्स से आने वाले रायन टेन डोइशे ने यह भी कहा कि पिछले दोनों मैचों में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुई है. अब तीसरे वनडे में भी ड्यू महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है.

ड्यू को लेकर रायन टेन डोइशे ने कहा, "यहां ड्यू काफी अधिक है. इस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है और हमें परिस्थितियों में ढलना होगा. यहां की बाउंड्री छोटी हैं और हाई-स्कोरिंग ग्राउंड है."

विशाखापत्तनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम हाई-स्कोरिंग मैचों के लिए ही जाना जाता है. अब तक ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 387 रन है, जो 2019 में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. वनडे क्रिकेट इतिहास में यहां चार पार 400 से ज्यादा स्कोर बन चुका है, जिनमें से 3 बार टीम इंडिया ने ऐसा किया है. 2018 से लेकर अब टीम इंडिया तीन बार यहां 350 से भी ज्यादा स्कोर खड़ा कर चुकी है.

IND vs SA 3rd ODI: तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन से बाहर होगा भारत का स्टार खिलाड़ी? विशाखापट्टनम में खेलेंगे ये 11 प्लेयर!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Dec 2025 08:24 PM (IST)
 India Vs South Africa IND Vs SA 3rd ODI IND VS SA
