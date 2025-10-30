हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शान से फाइनल में भारत, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा गुरूर, 339 रन चेज कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND W vs AUS W Semifinal: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है. अब फाइनल में 2 नवंबर को भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Oct 2025 11:01 PM (IST)
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है. अब फाइनल में 2 नवंबर को भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा. यह महिला वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज है. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल मैच में पहले खेलते हुए 338 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जेमिमा रोड्रीगेज के नाबाद 127 रन और हरमनप्रीत कौर की 89 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

यह महिला वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी बार है जब भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया है. इससे पहले 2017 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से मात दी थी. गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का आठवीं बार विश्व चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया है.

भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

यह महिला वर्ल्ड कप इतिहास में किसी टीम द्वारा चेज किया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 331 रनों का टारगेट चेज कर लिया था. साथ ही यह वर्ल्ड कप में केवल दूसरा मौका है जब किसी टीम ने 300 से ज्यादा का टारगेट चेज किया है.

  • 339 रन- भारत (बनाम ऑस्ट्रेलिया)
  • 331 रन- ऑस्ट्रेलिया (बनाम भारत)
  • 278 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम भारत)
  • 275 रन - दक्षिण अफ्रीका (बनाम भारत)

रोड्रीगेज-हरमनप्रीत का कमाल

339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 59 रन के स्कोर तक स्मृति मंधाना (24 रन) और शेफाली वर्मा (10 रन) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद जेमिमा रोड्रीगेज और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर 167 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी कर भारत को जीत के करीब ला खड़ा किया. इस दौरान हरमनप्रीत और रोड्रीगेज को कई बार जीवनदान भी मिले.

हरमनप्रीत 36वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 89 के स्कोर पर आउट हो गईं. यहां से सारा जिम्मा रोड्रीगेज ने अपने कंधों पर उठाया. पहले उन्होंने दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर 38 रन जोड़े, उसके बाद रिचा घोष के साथ 46 रनों की छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की. खासतौर पर रिचा घोष की 162 के स्ट्राइक रेट से खेली गई 26 रनों की कैमियो पारी ने भारत को जीत के करीब लाने में बड़ा योगदान दिया.

अंतिम ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी गेंदबाजी दबाव में बिखर गई. इस बीच फील्डरों से कैच भी छूटे. रोड्रीगेज 127 रन बनाकर नाबाद लौटीं, लेकिन विनिंग शॉट अमनजोत कौर ने लगाया, जो 8 गेंद में1 5 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

Published at : 30 Oct 2025 10:43 PM (IST)
Jemimah Rodrigues India Women Vs Australia Women IND W Vs AUS W Cricket World Cup 2025 Icc Womens World Cup 2025
