युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले सीजन की तुलना में IPL 2026 में बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आ सकती हैं. अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स अपना हेड कोच (KKR New Head Coach) नियुक्त कर चुकी है. अब लखनऊ सुपर जायंट्स चर्चा में आ गई है, जो पहले ही केन विलियमसन और भरत अरुण को अपने साथ जोड़ चुकी है. अब मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि LSG टीम युवराज सिंह को हेड कोच बनाने पर विचार कर रही है.

इनसाइड स्पोर्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक LSG फ्रैंचाइजी ने युवराज सिंह को हेड कोच बनाने के इरादे से उनसे संपर्क साधा है. बताया जा रहा है कि जस्टिन लैंगर लखनऊ टीम के लोकल खिलाड़ियों के साथ बढ़िया कनेक्शन बनाने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में फ्रैंचाइजी एक भारतीय कोच का रुख कर सकती है.

युवराज अभी किसी पेशेवर क्रिकेट टीम से नहीं जुड़े हैं, लेकिन युवा प्रतिभा खोजने में सक्रिय रहे हैं. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की खोज में युवराज का बड़ा हाथ रहा है, ये दोनों आज भारतीय क्रिकेट टीम का अभिन्न अंग बन चुके हैं. IPL और भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी दमदार बैटिंग से धमाल मचाने वाले प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह को भी युवराज तैयार कर रहे हैं.

पिछले साल युवराज सिंह का नाम गुजरात टाइटंस से जोड़ा गया था. कयास लगाए जा रहे थे कि आशीष नेहरा गुजरात का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसे में उन अफवाहों ने तूल पकड़ा कि युवराज उनकी जगह हेड कोच बन सकते हैं. इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि युवराज, रिकी पोंटिंग की जगह लेकर दिल्ली कैपिटल्स के कोच बन सकते हैं. मगर बाद में पता चला कि हेमंग बदानी दिल्ली के कोच नियुक्त किए गए थे.

लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले दोनों सीजन पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही है. लखनऊ टीम ने अगले सीजन के लिए भरत अरुण को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. केन विलियमसन बतौर सलाहकार टीम के साथ जुड़े हैं.

यह भी पढ़ें:

Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?