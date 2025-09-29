भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है. टीम इंडिया कुल 9वीं बार एशियाई चैंपियन बनी है. फाइनल मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में मैच जीत लिया है. तिलक वर्मा भारत की जीत के असली हीरो रहे, जिन्होंने 69 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके थे.

पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करने आई, तो साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 84 रनों की सलामी साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी. फरहान ने 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जैसे ही फरहान आउट हुए, वैसे ही अन्य पाक बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते चले गए. आखिरी 62 रनों के भीतर पाकिस्तान ने अपने सारे 10 विकेट गंवाए.

गिल-अभिषेक फ्लॉप, तिलक ने लूटी महफिल

अभी तक पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचाते आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्रमशः 5 रन और 12 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान सूर्यकुमार यादव भी अपनी खराब फॉर्म में कोई सुधार नहीं ला सके, जो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान सूर्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में केवल 72 रन बनाए हैं.

यहां तिलक वर्मा तारणहार बनकर उभरे, जिन्होंने नाबाद 65 रनों की पारी खेली. भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा उस 57 रन की पार्टनरशिप ने किया, जो तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच हुई. ये साझेदारी ऐसे समय में आई, जब भारत ने 20 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. सैमसन ने महत्वपूर्ण मौके पर 21 गेंद में 24 रन बनाए.

9वीं बार चैंपियन बना भारत

भारतीय टीम को 9वीं बार एशिया का चैंपियन बनाने में तिलक वर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा. तिलक तब बैटिंग करने आए थे जब भारत ने मात्र 10 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया था. एक परिपक्व बल्लेबाज की भांति तिलक वर्मा सब्र से खेले और 67 रन की मैच विनिंग पारी खेली. भारत ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब जीता है. इस मामले में उससे पीछे श्रीलंका है, जिसने 6 बार एशिया कप ट्रॉफी जीती है.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान, भारत के खिलाफ हार की हैट्रिक से भी शर्मसार हुआ है. ग्रुप स्टेज में भारत को 7 विकेट की जीत मिली थी, फिर 21 सितंबर का दिन आया जब सुपर-4 राउंड के मैच में भारत को 6 विकेट की जीत मिली. अब फाइनल में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को रौंदते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी है.

