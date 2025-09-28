Suryakumar Yadav To Saman Agha: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. लेकिन इस मैच में एक मोड़ तब आया, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान आगा को आउट करने के लिए थ्रो किया, लेकिन गेंद सलमान को जा लगी. सूर्यकुमार यादव के थ्रो से गेंद विकेट पर नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी भारतीय कप्तान अंपायर के सामने अपील करने लगे. आखिर सूर्यकुमार को कैसे लगा कि सलमान आगा आउट हो सकते हैं और इस पर अंपायर ने क्या फैसला दिया, आइए क्रिकेट के इस नियम के बारे में जानते हैं.

सूर्यकुमार यादव ने क्यों की अपील?

पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, तब 15वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए. अक्षर के इस ओवर की पहली गेंद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने खेली, जिस पर कप्तान के साथ हुसैन तलत ने दो रन दौड़ लिए. सलमान आगा जब दूसरा रन पूरा करने के लिए जा रहे थे, तब सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान को रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट की जगह सलमान आगा को जा लगी.

ICC का क्या है नियम?

सलमान आगा के गेंद और विकेट के बीच में आने पर सूर्यकुमार यादव ने रन आउट की अपील की, क्योंकि भारतीय कप्तान को लगा था कि अगर सलमान आगा बीच में नहीं आते, तब गेंद विकेट में जाकर लगती और पाकिस्तानी कप्तान आउट हो सकते थे. अंपायर ने सूर्यकुमार यादव के अपील करने पर चेक किया और फैसला बताते हुए कहा कि ऐसा देखने पर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बल्लेबाज जान बूझकर बीच में आया है. अंपायर को ये भी लगा कि सलमान ने गेंद रोकने के लिए रन लेते वक्त अपनी दिशा भी नहीं बदली. वे जैसे दौड़ रहे थे, वैसे ही उन्होंने रन पूरा किया. थर्ड अंपायर को ये विश्वास था कि सलमान आगा जान बूझकर बीच में नहीं आए थे.

अंपायर को अगर लगता कि सलमान आगा ने जान-बूझकर विकेट बचाने की कोशिश की और अपनी दिशा बदलते हुए गेंद और विकेट के बीच में आ गए, तब अंपायर सूर्यकुमार यादव की अपील पर पाकिस्तानी कप्तान को आउट भी दे सकते थे. लेकिन भारत-पाकिस्तान के मैच में अंपायर को ऐसा नहीं लगा, इसलिए सलमान आगा इस गेंद पर नॉट आउट रहे.

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के दौरान साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम के बीच एक मुकाबले में इस तरह का फैसला लिया जा चुका है. इस मैच में अंपायर ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पिल्ले को बॉल विकेट में जाने से रोकने के लिए इस खिलाड़ी को आउट करार दिया था.

