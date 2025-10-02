पहले टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं. पहली पारी में टीम इंडिया अब भी 41 रनों से पीछे है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 162 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज टीम के लिए सर्वोच्च स्कोर जस्टिन ग्रीव्स ने बनाया, जिन्होंने 32 रन बनाए. भारत की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके.

इस मैच में वेस्टइंडीज को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के शुरुआती स्पेल में ही कैरेबियाई बल्लेबाजों के पसीने छूट गए. पहले टैगनरीन चंद्रपॉल, फिर जॉन कैम्पबेल और देखते ही देखते वेस्टइंडीज ने सिर्फ 42 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए.

शाय होप और कप्तान रोस्टन चेस ने 48 रनों की पार्टनरशिप कर जैसे तैसे टीम को ठीकठाक स्कोर की तरफ आगे बढ़ाया. शाय होप ने 26 और रोस्टन चेस ने 24 रन बनाए. इसी बीच जस्टिन ग्रीव्स की 32 रनों की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज 160 के स्कोर से पार पहुंच पाई.

सिराज और बुमराह ने मचाई तबाही

मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में मिलकर 7 विकेट लिए. पहले 12 ओवर के भीतर उन्होंने वेस्टइंडीज के 4 विकेट गिरा दिए थे. उनके अलावा कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया.

उनके बाद केएल राहुल टीम इंडिया के लिए चट्टान बने. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 68 रनों की सलामी साझेदारी की, लेकिन जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए. साई सुदर्शन को फिर नंबर-3 पर मौका मिला, लेकिन इस बार भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी. सुदर्शन सिर्फ 7 रन बना पाए. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक शुभमन गिल और केएल राहुल 31 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं. राहुल 53 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि गिल ने 18 रन बना लिए हैं.

