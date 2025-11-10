Most runs for India vs South Africa in Tests: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी के बरसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में अब तक सबसे ज्यादा रन महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 1741 रन

पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. सचिन ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 टेस्ट मैचों में 42.46 की औसत से 1741 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 1734 रन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व महान ऑलराउंडर जैक कैलिस दूसरे नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने करियर में टीम इंडिया के खिलाफ 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 69.36 की औसत और 7 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 1734 रन बनाए.

3. हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) - 1528 रन

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. अमला ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 21 टेस्ट मैचों में 43.65 की औसत से 1528 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं.

4. विराट कोहली (भारत) - 1408 रन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं. विराट ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 54.15 की औसत और 3 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 1408 रन बनाए.

5. एबी डीविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) - 1334 रन

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डीविलियर्स भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. डीविलियर्स ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 20 टेस्ट मैचों में 39.23 की औसत से 1334 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं.