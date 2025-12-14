दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टी20 मैच में पहले खेलते हुए 117 रन बनाए हैं. ये मैच धर्मशाला स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत के लिए गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसाया और साथ ही दो-दो विकेट भी लिए. 'बर्थडे बॉय' कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए.

भारतीय टीम का टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय अभी तक सही साबित हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के 11 में से सिर्फ 3 बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा पर कर पाए. एडन मार्करम ने 61 रन बनाए, डोनोवन फरेरा ने 20 रन और एनरिच नॉर्टजे ने 12 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा तक नहीं छू पाया.

दक्षिण अफ्रीका बेहाल

पारी के पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को चलता किया. उसके अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने क्विंटन डिकॉक को खाता तक नहीं खोलने दिया. डिकॉक पिछले ही मैच में 90 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं. हर्षित राणा ने अपने अगले ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट कर दिया. दक्षिण अफ्रीका ने 7 के स्कोर तक तीन विकेट खो दिए थे. ट्रिस्टन स्टब्स और कॉर्बिन बॉश भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन कप्तान एडन मार्करम ने एक छोर संभाला हुआ था. मार्करम ने 46 गेंद में 61 रन बनाए.

धर्मशाला में भारतीय गेंदबाजों का कहर

अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. मिडिल ओवरों में वरुण चक्रवर्ती ने अफ्रीकी बल्लेबाजों की नाक में दम किया, जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 11 रन देकर दो विकेट लिए. चक्रवर्ती टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम गेंदों में 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं. इस सूची में उनसे आगे सिर्फ कुलदीप यादव, अजंता मेंडिस और वानिंदु हसरंगा हैं.

अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट लिए, वहीं चक्रवर्ती और कुलदीप ने भी दो-दो विकेट चटकाए. 'बर्थडे बॉय' कुलदीप यादव ने मैच में सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने दो विकेट लिए.