भारत ने तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने 25 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. इसी के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे निकल गया है.

118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेजतर्रार शुरुआत दिलाई थी. गिल-अभिषेक ने मिलकर 5 ओवर में भारत को 60 रनों पर पहुंचा दिया था. अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एडन मार्करम को कैच थमा बैठे. उन्होंने 18 गेंद में 35 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 3 छक्के और 3 चौके निकले.

अभिषेक शर्मा जब आउट हुए, तब 5.2 ओवरों में भारत 60 रन बना चुका था. उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कछुए की चाल जैसे रन बनाए. पहले 5 ओवरों में टीम इंडिया 12 के रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रही थी. अगले 40 रन बनाने यानी 60-100 रन तक पहुंचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने 53 गेंद खेलीं.

गिल-सूर्या पर फिर उठेंगे सवाल!

टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने मैच में 28 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 28 गेंद भी खेलीं. 18 पारियों के बाद भी शुभमन गिल का टी20 में अर्धशतक का इंतजार जारी है. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर 10 रन के पार पहुंचे, लेकिन इस बार भी उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकल पाई. सूर्या 12 रन बनाकर आउट हो गए.

भारतीय गेंदबाजों का कहर

धर्मशाला में पहले भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रन पर समेट दिया था. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी एक-एक विकेट लेने में कामयाब रहे. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने अपने टी20 करियर में बतौर गेंदबाज 100 विकेट पूरे कर लिए हैं.