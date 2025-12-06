भारत ने तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है. यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का पहला शतक लगाया, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी फिफ्टी लगाई. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है. विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम 270 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में टीम इंडिया ने 61 गेंद रहते 9 विकेट से यह मैच जीत लिया.

271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई. सीरीज के पिछले 2 मैचों में जायसवाल सिर्फ 40 रन बना पाए थे. दबाव में रहकर उन्होंने 75 गेंदों में अपने पचास रन पूरे किए. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 155 रन की सलामी साझेदारी की. जायसवाल इस मैच में 121 गेंद में 116 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए. जायसवाल अब ऐसे छठे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है.

ROKO ने बरपाया कहर

रोहित शर्मा ने रांची में 57 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद दूसरे वनडे में जल्दी आउट हो गए, लेकिन तीसरे वनडे में उन्होंने 75 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के भी शामिल रहे. दूसरी ओर विराट कोहली ने मैदान में आते ही तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए. विराट 45 गेंद में 65 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस तेजतर्रार पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. जायसवाल और कोहली ने 84 गेंदों में 116 रनों की पार्टनरशिप की.

कुलदीप यादव ने रचा इतिहास

इससे पहले गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने इतिहास रचा था. कुलदीप ने मैच में 4 विकेट लिए. वो अब ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा बार 4-विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं. उन्होंने 11 बार 4-विकेट हॉल लिया है. उनसे ज्यादा बार सिर्फ अजीत अगरकर (12 बार) और मोहम्मद शमी (16 बार) ने ऐसा किया है. वहीं गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट लिए.