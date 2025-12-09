IND vs SA Match Time: भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए तैयार हैं. बाराबती स्टेडियम, कटक में होने वाला पहला टी20I दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. दरअसल टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है और यह सीरीज प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं आज का पहला मैच कब, कितने बजे और कहां खेला जाएगा. कहां आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

मैच कब और कहां?

पहला टी20I: 9 दिसंबर, मंगलवार

स्थान: बाराबती स्टेडियम, कटक

टॉस: शाम 6:30 बजे

मैच शुरू: शाम 7:00 बजे

कहां देखें लाइव?

टीवी: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

ऑनलाइन: JioHotstar ऐप और वेबसाइट

भारत का फोकस: जीत की लय और सही कॉम्बिनेशन

टेस्ट सीरीज 0-2 से हारने के बाद टीम इंडिया ने दमदारी से वापसी करते हुए ODI सीरीज 2-1 जीती. अब सबकी नजरें उनके सबसे पसंदीदा फॉर्मेट टी20 पर है, जहां भारत मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और नंबर-1 टीम है. अभिषेक शर्मा की धमाकेदार शुरुआत, हार्दिक पांड्या की वापसी और जसप्रीत बुमराह–वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी भारत को और मजबूत बनाती है. शुभमन गिल भी फिट होकर टीम से जुड़ चुके हैं और टॉप ऑर्डर को स्थिरता देंगे. विकेटकीपर स्लॉट में जितेश शर्मा को संजू सैमसन से आगे मौका मिलने की उम्मीद है.

साउथ अफ्रीका भी तैयार

ODI सीरीज हारने के बावजूद साउथ अफ्रीका ने कई मौके पर दम दिखाया और टी20 क्रिकेट में यह टीम और खतरनाक मानी जाती है. कप्तान एडेन मार्करम के साथ क्विंटन डि कॉक की वापसी टॉप ऑर्डर को बड़ी मजबूती देती है. मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे पावर हिटर मौजूद हैं. मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे और डोनोवन फरेरा जैसे ऑलराउंडर टीम में बैलेंस देते हैं. गेंदबाजी में लुंगी एंगिडी और एनरिच नॉर्ट्जे किसी भी बल्लेबाजी लाइन-अप को हिला सकते हैं.

भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका की टीम

ऐडन मार्कराम (कप्तान), डेवॉल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्ब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी नगिडी, एनरिच नॉर्ट्जे.