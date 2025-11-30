हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 1st ODI: वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, रांची में तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड

IND vs SA 1st ODI: वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, रांची में तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड

IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 57 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 3 छक्के जड़े, जिसके साथ उन्होंने शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By : शिवम | Updated at : 30 Nov 2025 03:43 PM (IST)
रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 57 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में 3 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित बन गए हैं.

रांची में खेले जा रहे पहले वनडे में टॉस हारकर भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी. यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. रोहित ने 51 गेंदों में 57 रनों की पारी में 3 छक्के और 5 चौके जड़े.

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

पारी के 20वें ओवर में रोहित शर्मा ने मार्को यानसेन की गेंद पर छक्का जड़कर इतिहास रचा, ये उनका वनडे का 352वां छक्का था. इससे पहले शाहिद अफरीदी (351 छक्के) वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे, पिछले 10 सालों अफरीदी के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो अब रोहित के नाम हुआ.

रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब कई सालों तक नहीं टूट सकेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में से रोहित को छोड़कर अन्य सभी रिटायरमेंट ले चुके हैं.

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

  • रोहित शर्मा (भारत)- 352*
  • शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 351 
  • क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)- 331
  • सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)- 270
  • एमएस धोनी (भारत)- 229

लगातार तीसरे मैच में 50+ स्कोर

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी. पहले मैच में अर्धशतक (73) लगाने के बाद उन्होंने तीसरे वनडे में नाबाद 121 रन बनाए थे. उस मैच में भी उन्होंने कोहली के साथ शतकीय साझेदारी की थी. आज फिर उन्होंने कोहली के साथ शतकीय साझेदार की, और लगातार तीसरे वनडे में 50 प्लस स्कोर बनाया.

रांची में लगाया गया अर्धशतक रोहित शर्मा का 60वां वनडे अर्धशतक है. इस फॉर्मेट में वह 33 शतक जड़ चुके हैं. बता दें कि रोहित टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह अब सिर्फ वनडे खेलते हैं.

Published at : 30 Nov 2025 03:23 PM (IST)
Tags :
Rohit Sharma Record IND Vs SA 1st ODI India Vs South Africa 1st ODI Most Sixes In ODI Rohit SHarma IND VS SA Rohit Sharma Sixes
