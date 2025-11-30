हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस

IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस

IND vs SA 1st ODI: रांची में खेले जा रहे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में टीम इंडिया टॉस हार गई. टॉस हारने का सिलसिला पिछले 2 साल से लगातार जारी है, जो एक अनचाहा रिकॉर्ड भी है.

By : शिवम | Updated at : 30 Nov 2025 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मार्क्रम के हाथों में हैं, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत आखिरी बार 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टॉस जीता था, उसके बाद से अभी तक एक वनडे में भी भारत टॉस नहीं जीत पाया है. रांची में भी ये सिलसिला जारी रहा.

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया था, शुभमन गिल को कमान सौंपी गई थी. हालांकि गिल की कप्तानी में भी टॉस हारने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, वह चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज से भी बाहर हैं. उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोटिल हैं, इसलिए केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में भी लगातार टॉस हारने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ.

लगातार 19वें वनडे में टॉस हारा भारत

भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था. उस पूरे टूर्नामेंट में भारत किसी मैच में भी टॉस नहीं जीत सका था, ये सिलसिला 2023 से चला आ रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ही भारत ने वनडे में आखिरी बार टॉस जीता था, वो 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला था.

लगातार टॉस हारने का अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो भारत पहले ही तोड़ चुका है. भारत वनडे में लगातार 19 बार टॉस हारा है. वनडे में सबसे ज्यादा टॉस हारने के मामले में दूसरे नंबर पर नीदरलैंड टीम है, जो 18 मार्च, 2011 से 27 अगस्त, 2023 के बीच कुल 11 बार टॉस हारी थी.

टीम इंडिया 19 नवंबर, 2023 से अभी (30 नवंबर, 2025) कुल 19 बार टॉस हार चुकी हैं.

भारत की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

एडन मार्क्रम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Nov 2025 01:44 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team IND Vs SA 1st ODI India Vs South Africa 1st ODI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
क्रिकेट
Andre Russell Retirement From IPL: IPL से आंद्रे रसेल का संन्यास, लेकिन KKR का नहीं छूटेगा साथ; पहली बार किसी को मिलेगी यह जिम्मेदारी
IPL से आंद्रे रसेल का संन्यास, लेकिन KKR का नहीं छूटेगा साथ; पहली बार किसी को मिलेगी यह जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
क्रिकेट
Andre Russell Retirement From IPL: IPL से आंद्रे रसेल का संन्यास, लेकिन KKR का नहीं छूटेगा साथ; पहली बार किसी को मिलेगी यह जिम्मेदारी
IPL से आंद्रे रसेल का संन्यास, लेकिन KKR का नहीं छूटेगा साथ; पहली बार किसी को मिलेगी यह जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
यूटिलिटी
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget