भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मार्क्रम के हाथों में हैं, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत आखिरी बार 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टॉस जीता था, उसके बाद से अभी तक एक वनडे में भी भारत टॉस नहीं जीत पाया है. रांची में भी ये सिलसिला जारी रहा.

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया था, शुभमन गिल को कमान सौंपी गई थी. हालांकि गिल की कप्तानी में भी टॉस हारने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, वह चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज से भी बाहर हैं. उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोटिल हैं, इसलिए केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में भी लगातार टॉस हारने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ.

लगातार 19वें वनडे में टॉस हारा भारत

भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था. उस पूरे टूर्नामेंट में भारत किसी मैच में भी टॉस नहीं जीत सका था, ये सिलसिला 2023 से चला आ रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ही भारत ने वनडे में आखिरी बार टॉस जीता था, वो 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला था.

लगातार टॉस हारने का अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो भारत पहले ही तोड़ चुका है. भारत वनडे में लगातार 19 बार टॉस हारा है. वनडे में सबसे ज्यादा टॉस हारने के मामले में दूसरे नंबर पर नीदरलैंड टीम है, जो 18 मार्च, 2011 से 27 अगस्त, 2023 के बीच कुल 11 बार टॉस हारी थी.

टीम इंडिया 19 नवंबर, 2023 से अभी (30 नवंबर, 2025) कुल 19 बार टॉस हार चुकी हैं.

भारत की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

एडन मार्क्रम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.