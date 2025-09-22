टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को हरा दिया. एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए मैच 6 विकेट से जीत लिया. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बयान दिया जो वायरल हो गया है. सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी कोई राइवलरी है ही नहीं.

क्या कहा सूर्यकुमार यादव ने

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने भारतीय कप्तान से पूछा कि क्या पाकिस्तान की टीम इस बार ज्यादा प्रतिस्पर्धी थी. इस सवाल के जवाब में सूर्यकूमार यादव ने कहा,"मुझे लगता है कि आपको प्रतिद्वंद्विता के बारे में सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और कोई एक टीम 8-7 से आगे होती है तो उसे अच्छा क्रिकेट या राइवलरी कहते हैं. लेकिन जब एकतरफा नतीजे हों तो यह सिर्फ अच्छा क्रिकेट कहलाता है, राइवलरी नहीं."

अब सूर्यकुमार यादव का यह बयान खूब वायरल हो रहा है. दरअसल भारतीय टीम ने अब तक पाकिस्तान के साथ 15 टी-20 मुकाबले खेले हैं जिसमें पाकिस्तान को केवल 3 में जीत मिली है जबकि भारत ने भारत मैचों में उसे रौंदा है.

एशिया कप 2025 का अगला मैच कब है?

सोमवार को एशिया कप में कोई मैच नहीं है. टूर्नामेंट का अगला मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में है, जो 23 सितंबर को रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारत का अगला मैच 24 सितंबर को दुबई में बांग्लादेश के साथ है.

एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका

रविवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया सुपर-4 की अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है. बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जिसने शनिवार को श्रीलंका को हराया था. भारत और बांग्लादेश के 2-2 अंक है, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर टीम इंडिया (0.689) बांग्लादेश (0.121) से आगे हैं.

श्रीलंका और पाकिस्तान सुपर-4 का अपना-अपना पहला मैच हार गई. श्रीलंका -0.121 की नेट रन रेट के साथ तीसरे और पाकिस्तान 0.689 की नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है.