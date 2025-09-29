Ind Vs Pak: भारत से हार बर्दाश्त नहीं कर पाए पाक कप्तान सलमान आगा, सबके सामने फेंक दिया रनर-अप चेक और फिर...
पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान, आगा ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से रनर-अप चेक लिया और फिर पीछे मुड़े. उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया.
एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है. यह नौवीं बार है जब भारत ने एशिया कप टाइटल अपने नाम किया है. पूरे एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तानी टीम बौखलाई हुई नज़र आई. भारत के साथ उसे हर मैच में शिकस्त मिली. यह कारण भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना आपा खोते दिखे. फाइनल मैच में भी यह चिड़चिड़ाहट साफ देखने को मिली. भारत के हाथों हार को पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा पचा नहीं पाए और उन्हें जो रनर-अप चेक मिला उसे उन्होंने सबके सामने जमीन पर फेंक दिया. अब उनकी इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान, आगा ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से रनर-अप चेक लिया और फिर पीछे मुड़े और उसे जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद भीड़ ने जमकर हूटिंग की.
हार के बाद क्यों बोले सलमान आगा
सलमान आगा हार से पूरी तरह बौखलाए हुए थे. उन्होंने कहा कि यह अभी सहने के लिए कठिन है. लेकिन मुझे लगता है कि हमने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और गेंदबाजी, मुझे लगता है कि हम शानदार थे. मुझे लगता है कि यही कारण था कि हम वह स्कोर नहीं कर सके जो हम चाहते थे.
टीम इंडिया के कप्तान ने क्या कहा
एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद भारतीय टीम को एशिया कप नहीं दिये जाने पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि विजयी टीम को याद रखा जाता है, ट्रॉफी को नहीं.
पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत सरकार के आपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच तनाव रहा.
सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजयी टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई हो, लेकिन मेरे लिये मेरे खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ ही असली ट्रॉफी है.’’ भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान से तीन मैच खेले और तीनों जीते.
सूर्यकुमार ने बाद में एक्स पर लिखा ,‘‘ मैच पूरा होने के बाद सिर्फ चैम्पियंस को याद रखा जाता है ट्रॉफी की तस्वीर को नहीं.’’ टीम के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार पर उन्होंने कहा ,‘‘ हमने मैदान पर यह फैसला लिया.किसी ने हमसे ऐसा करने के लिये कहा नहीं था.’’
BCCI करने ICC से शिकायत
बीसीसीआई नवंबर में आईसीसी की अगली बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ ‘कड़ा विरोध दर्ज’ करेगा जिन्होंने भारतीय टीम द्वारा दुबई में उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद चैम्पियन टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी.
बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने टीम के इनकार को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति से भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं ले सकती जो ‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो.’ भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया है.
नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ अपने देश के गृहमंत्री भी हैं. सैकिया ने कहा ,‘‘ जहां तक ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी वितरण का सवाल है, भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है.’’
उन्होंने कहा ,‘‘ हमने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया लेकिन इससे उस व्यक्ति को ट्रॉफी और पदक अपने साथ अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती.’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह अप्रत्याशित है, बहुत बचकाना है और हम नवंबर के पहले सप्ताह में दुबई में होने वाली आगामी आईसीसी बैठक में आईसीसी के समक्ष बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे.’’
