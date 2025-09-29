एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है. यह नौवीं बार है जब भारत ने एशिया कप टाइटल अपने नाम किया है. पूरे एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तानी टीम बौखलाई हुई नज़र आई. भारत के साथ उसे हर मैच में शिकस्त मिली. यह कारण भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना आपा खोते दिखे. फाइनल मैच में भी यह चिड़चिड़ाहट साफ देखने को मिली. भारत के हाथों हार को पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा पचा नहीं पाए और उन्हें जो रनर-अप चेक मिला उसे उन्होंने सबके सामने जमीन पर फेंक दिया. अब उनकी इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान, आगा ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से रनर-अप चेक लिया और फिर पीछे मुड़े और उसे जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद भीड़ ने जमकर हूटिंग की.

हार के बाद क्यों बोले सलमान आगा

सलमान आगा हार से पूरी तरह बौखलाए हुए थे. उन्होंने कहा कि यह अभी सहने के लिए कठिन है. लेकिन मुझे लगता है कि हमने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और गेंदबाजी, मुझे लगता है कि हम शानदार थे. मुझे लगता है कि यही कारण था कि हम वह स्कोर नहीं कर सके जो हम चाहते थे.



Salman agha gadiki ekkado kalinattu vundi lucha gadu🤣🤣🤣 #INDvPAK pic.twitter.com/GkEn7deKZj — 𝙸𝚝𝚊𝚌𝚑𝚒 ❟❛❟ (@itachiistan1) September 28, 2025