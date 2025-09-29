हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs Pak: भारत से हार बर्दाश्त नहीं कर पाए पाक कप्तान सलमान आगा, सबके सामने फेंक दिया रनर-अप चेक और फिर...

Ind Vs Pak: भारत से हार बर्दाश्त नहीं कर पाए पाक कप्तान सलमान आगा, सबके सामने फेंक दिया रनर-अप चेक और फिर...

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान, आगा ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से रनर-अप चेक लिया और फिर पीछे मुड़े. उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Sep 2025 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है. यह नौवीं बार है जब भारत ने एशिया कप टाइटल अपने नाम किया है. पूरे एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तानी टीम बौखलाई हुई नज़र आई. भारत के साथ उसे हर मैच में शिकस्त मिली. यह कारण भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना आपा खोते दिखे. फाइनल मैच में भी यह चिड़चिड़ाहट साफ देखने को मिली. भारत के हाथों हार को पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा पचा नहीं पाए और उन्हें जो  रनर-अप चेक मिला उसे उन्होंने सबके सामने जमीन पर फेंक दिया. अब उनकी इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान, आगा ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से रनर-अप चेक लिया और फिर पीछे मुड़े और उसे जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद भीड़ ने जमकर हूटिंग की. 

हार के बाद क्यों बोले सलमान आगा

सलमान आगा हार से पूरी तरह बौखलाए हुए थे. उन्होंने कहा कि यह अभी सहने के लिए कठिन है. लेकिन मुझे लगता है कि हमने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और गेंदबाजी, मुझे लगता है कि हम शानदार थे. मुझे लगता है कि यही कारण था कि हम वह स्कोर नहीं कर सके जो हम चाहते थे.
 

Published at : 29 Sep 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
PAKISTAN Breaking News Abp News INDIA IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
Ind Vs Pak: क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
Ind Vs Pak: क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
Island Of Horror Dolls: इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
Home Tips
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget