रोहित शर्मा की खराब फॉर्म पर सवाल, शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया दो-टूक जवाब

भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार झेलनी पड़ी. इंदौर में खेले गए तीसरे और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया को 41 रन से शिकस्त मिली. इस हार के बाद रोहित शर्मा के खराब प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. इस पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा और साफ जवाब दिया है.

रोहित की फॉर्म को लेकर शुभमन गिल का बयान

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और एक सीरीज के आधार पर उन्हें जज करना ठीक नहीं है. गिल के मुताबिक, रोहित ने इस सीरीज में भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन वह उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. गिल ने कहा, “रोहित ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज से लगातार अच्छे फॉर्म में रहे हैं. हर बार शुरुआत को शतक में बदल पाना संभव नहीं होता, लेकिन एक बल्लेबाज हमेशा यही कोशिश करता है.”

न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन

इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा. तीन पारियों में उन्होंने कुल 61 रन बनाए और उनका औसत 20.33 रहा. वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. तीसरे वनडे में रोहित 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे टीम इंडिया की शुरुआत कमजोर रही.

न्यूजीलैंड की दमदार बल्लेबाजी

निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337/8 का बड़ा स्कोर बना दिया था. डैरिल मिचेल ने लगातार दूसरा शतक जड़ते हुए 137 रन बनाए. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 106 रनों की तूफानी पारी खेली. अंत में कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने नाबाद 28 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट लिए.

विराट कोहली का शतक भी नहीं दिला सकी जीत

338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत ही बेहद खराब रही. हालंकि विराट कोहली ने अकेले दम पर संघर्ष किया और 124 रन की शानदार पारी खेली. हर्षित राणा ने उनका साथ देते हुए अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाया और दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी हुई. इसके बावजूद बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके और भारत 296 रन पर सिमट गया.