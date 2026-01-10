विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अभ्यास के दौरान चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें ग्राउंड से लौटना पड़ा. भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. पंत को लेकर आई खबर ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है.

ऋषभ पंत ने अगस्त, 2024 में अपना आखिरी वनडे खेला था. वह पिछले कई समय से चोट से जूझ रहे हैं, इंग्लैंड में भी उन्हें चोट लगी थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में वह केएल राहुल के साथ दूसरे विकेटकीपर के तौर पर शामिल हैं. संभावना है कि केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर पहले वनडे में खिलाया जाएगा.

ऋषभ पंत को लगी चोट

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेट पर थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट्स के सामने खेलते हुए ऋषभ पंत चोटिल हुए, एक गेंद उनकी कमर के ठीक ऊपर लगी. इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए. हालांकि इससे पहले उन्होंने 50 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया था. वह अच्छी लय में दिख रहे थे. हालांकि पंत की चोट पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी की थी.

भारतीय स्क्वॉड

रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

कहां देखें मैच का लाइव प्रसारण

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.