हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा झटका! प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए ऋषभ पंत; कल है IND vs NZ मैच

पहले वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा झटका! प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए ऋषभ पंत; कल है IND vs NZ मैच

Rishabh Pant Injury: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा. शनिवार को खबर आई कि ऋषभ पंत को अभ्यास के दौरान चोट लग गई. क्या वह पहले वनडे में खेल पाएंगे?

By : शिवम | Updated at : 10 Jan 2026 05:18 PM (IST)
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अभ्यास के दौरान चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें ग्राउंड से लौटना पड़ा. भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. पंत को लेकर आई खबर ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है.

ऋषभ पंत ने अगस्त, 2024 में अपना आखिरी वनडे खेला था. वह पिछले कई समय से चोट से जूझ रहे हैं, इंग्लैंड में भी उन्हें चोट लगी थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में वह केएल राहुल के साथ दूसरे विकेटकीपर के तौर पर शामिल हैं. संभावना है कि केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर पहले वनडे में खिलाया जाएगा.

ऋषभ पंत को लगी चोट

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेट पर थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट्स के सामने खेलते हुए ऋषभ पंत चोटिल हुए, एक गेंद उनकी कमर के ठीक ऊपर लगी. इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए. हालांकि इससे पहले उन्होंने 50 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया था. वह अच्छी लय में दिख रहे थे. हालांकि पंत की चोट पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी की थी.

भारतीय स्क्वॉड

रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

कहां देखें मैच का लाइव प्रसारण

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 10 Jan 2026 05:18 PM (IST)
Rishabh Pant Injury IND Vs NZ 1st ODI INDIAN CRICKET TEAM INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ RISHABH PANT
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: सिनेमा को समझने का एक खूबसूरत सफर
प्रेमानंद जी महाराज, Iconic विलेन | वन टू चा चा चा और और भी धमाकेदार फिल्मे | Ashutosh Rana & Nyrraa M Banerji के साथ
Budget 2026: Insurance for All या Insurance for Few? | Paisa Live
Fadnavis और Shinde को झूठे केस में फंसाने की रची गई साजिश, पूर्व DGP समेत 3 पर केस की सिफारिश
NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

