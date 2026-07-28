गंभीर की टीम इंडिया में धड़ाधड़ आ रहे नए खिलाड़ी, 2026 में इतने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू

भारतीय क्रिकेट टीम में लगातार युवाओं का डेब्यू हो रहा है, जबकि कई सीनियर खिलाड़ी बाहर बैठे हैं. सेलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट अब तक 8 खिलाड़ी अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर चुके हैं और अब श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर सारांश जैन को भारतीय स्क्वाड में चुना गया है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर ने अपना डेब्यू किया है. इसी साल पहले 7 महीनों में 8 खिलाड़ियों को टीम इंडिया की डेब्यू कैप मिल चुकी है. सुनील गावस्कर तो यह तक कह चुके हैं कि लगातार हो रहे प्रयोगों से ऐसा लगता है जैसे अब टीम इंडिया की डेब्यू कैप पाना बहुत आसान हो गया है. यहां जान लीजिए 2026 में अब तक कितने क्रिकेटरों ने भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है.

8 क्रिकेटरों ने किया इंटरनेशनल डेब्यू

इनमें सबसे चर्चित नाम वैभव सूर्यवंशी का है, जिन्हें इंग्लैंड कए खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू का चांस मिला था. उन्होंने काफी प्रभावित किया है और अब तक 6 पारियों में 192 रन बना चुके हैं, जिनमें दो अर्धशतक शामिल हैं. गुरनूर बराड़ ने भी बहुत प्रभावित किया है, जो 6 वनडे मैचों में 11 विकेट चटका चुके हैं. हालांकि वे महंगे भी साबित हुए हैं.

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में चोटिल होने से पहले प्रिंस यादव को लगातार मौके मिल रहे थे और अब तक 6 टी20 मैचों में 9 और तीन वनडे मैचों में उनके नाम 4 विकेट हैं. सूर्यांश शेडगे ने अब तक कुछ कमाल नहीं किया है, फिर भी उन्हें निरंतर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता रहा है.

वैभव सूर्यवंशी

गुरनूर बराड़

यश ठाकुर

प्रिंस यादव

मानव सुथार

हर्ष दुबे

अशोक शर्मा

सूर्यांश शेडगे

दूसरी ओर तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी हुई है. उनके अलावा अशोक शर्मा भी 145-150 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. जाहिर है टीम मैनेजमेंट सिर्फ युवाओं का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाने पर जोर दे रहा है.

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