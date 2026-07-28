4 रणजी हीरो फिर हुए नजरअंदाज, टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार (28 जुलाई) को श्रीलंका दौरे पर होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. टीम में कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई, जबकि अनकैप्ड खिलाड़ी को भी जगह मिली. लेकिन 4 रणजी हीरो को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया. इसमें एक ऐसा गेंदबाज भी शामिल जिसने 10 मैचों में 60 विकेट लिए.

लिस्ट में भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी शामिल हैं. लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर चल रहे शमी लगातार घरेलू क्रिकेट में अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन उसका उन्हें कोई खास फायदा मिलता नहीं दिख रहा है. तो आइए जानते हैं कि 4 खिलाड़ी कौन हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया.

1- आकिब नबी (Auqib Nabi)

लिस्ट में सबसे पहला नाम जम्मू एंड कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी का शामिल है. 2025-26 रणजी ट्रॉफी में आकिब ने 10 मैचों में 60 विकेट चटकाए थे. वह सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. इसके बाद से ही लगातार उन्हें टीम इंडिया में लाने की मांग उठ रही है, लेकिन श्रीलंका दौरे के लिए भी आकिब को नजरअंदाज कर दिया गया.

2- मोहम्मद शमी (Mohammed Shami)

शमी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट जून 2023 में खेला था. इसके बाद से वह लगातार घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. बंगाल के लिए फर्स्ट क्लास खेलने वाले शमी ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी के 7 मैचों में 37 विकेट चटकाए थे.

3- रविचंद्रन स्मरण (Ravichandran Smaran)

कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रविचंद्रन स्मरण 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने 9 मैचों में 86.36 की औसत से 950 रन बनाए थे. इसके बाद भी उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल सकी. इस दौरान 23 साल के स्मरण के बल्ले से 4 शतक निकले थे.

4- करुण नायर (Karun Nair)

करुण नायर को एक बार मौका मिला, लेकिन उन्हें फिर ड्रॉप कर दिया गया. 2025 में इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज में वह खेलते नजर आए थे. इसके बाद ड्रॉप हुए और 2025-26 रणजी ट्रॉफी में उनका बल्ला जमकर बोला. नायर ने 9 मैचों में 58.25 की औसत से 699 रन बनाए. इसके बाद एक बार फिर उनकी टीम में शामिल होने की उम्मीद जग गई थी.

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