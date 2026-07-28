अचानक भारतीय कोच ने दिया इस्तीफा! IPL 2027 में फिर थामेंगे KKR का हाथ
Indian Coach: यूके दौरे पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद कोच ने इस्तीफा दे दिया. इसके साथ बताया गया कि कोच एक बार फिर KKR के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनेंगे.
अचानक टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोशेट (Ryan ten Doeschate) ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया. यूके दौरे पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद यह फैसला किया गया. इसके साथ यह भी बताया गया कि वह आईपीएल के आगामी सीजन यानी IPL 2027 में एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स का हाथ थाम लेंगे.
ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट में इस्तीफे को लेकर जानकारी साझा की गई. इससे पहले भी इस बात की चर्चा तेज हुई थी कि इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया के सहायक कोच की भूमिका निभाने वाले नीदरलैंड्स के पूर्व खिलाड़ी अपने पद को छोड़ देंगे.
रिपोर्ट में बताया गया कि यूके ही में रयान ने बीसीसीआई को अपने फैसले के बारे में बता दिया था. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को टी20 और वनडे दोनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.
बता दें कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के साथ ही नीदरलैंड्स के पूर्व कप्तान को सहायक कोच की भूमिका में लाया गया था. इससे पहले सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि डोशेट परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए अपना पद छोड़ेंगे.
KKR के साथ रयान टेन डोशेट का पुराना रिश्ता
टेन डोशेट का KKR के साथ पुराना रिश्ता रहा. वह टीम के साथ एक खिलाड़ी के रूप में रहे, जब फ्रेंचाइजी ने दो खिताब (2012 और 2014) जीते. इसके बाद 2022 में उन्होंने टीम के लिए फील्डिंग कोच की भूमिका निभाई. वह 2024 तक कोचिंग टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद उन्होंने केकेआर के सपोर्ट स्टाफ को अलविदा कहकर टीम इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ा.
डच खिलाड़ी के असिस्टेंट कोच रहने के दौरान टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप जीता और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इसके अलावा टीम को कई हार का भी सामना करना पड़ा. टीम ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई और घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड (0-3) और दक्षिण अफ्रीका (0-2) के हाथों बुरी तरह हार का सामना किया.
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