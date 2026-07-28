श्रीलंका को हराना बहुत जरूरी, जानें टीम इंडिया के WTC फाइनल में जाने का समीकरण

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान किया. भारत और श्रीलंका की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी और यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के अंतर्गत आती है. यह सीरीज WTC फाइनल के लिहाज से भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

अभी भारतीय टीम का पॉइंट्स परसेंट 48.15 है, जो टॉप पर बैठी ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बहुत कम है. भारत अभी टेबल में पांचवें स्थान पर है और उसे 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो अगली टेस्ट सीरीज में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. यहां जान लीजिए भारतीय टीम के फाइनल में जाने का पूरा समीकरण क्या है.

भारत की कितनी सीरीज और मैच बाकी?

WTC 2025-27 चक्र में अभी भारतीय टीम के कुल 9 मैच बचे हैं. श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट, उसके बाद टीम इंडिया 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड जाएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज होगी. इन्हीं 9 मुकाबलों का परिणाम तय करेगा कि टीम इंडिया फाइनल में जाएगी या नहीं.

फाइनल का समीकरण

भारतीय टीम के 9 मैच बचे हैं और फाइनल की उम्मीदों को कायम रखना है तो कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे. 7 मुकाबले जीतने पर भी भारतीय टीम को अन्य टीमों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. वहीं टीम इंडिया 8 मुकाबले जीत लेती है तो उसका पीसीटी 68.5 हो जाएगा और टीम इंडिया अपने बाकी सभी 9 मुकाबले जीत जाती है तो उसका पॉइंट्स परसेंट 74.1 हो जाएगा और उसके फाइनल में जाने की उम्मीदें प्रबल हो जाएंगी.

बताते चलें कि भारत ने 2021 और 2023 का फाइनल खेला था, लेकिन उनमें उसे क्रमशः न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली थी. 2025 में भारतीय टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी.

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