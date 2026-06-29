भारत को बैक टू बैक कैसे हरा पाई आयरलैंड, क्या थी रणनीति? कप्तान ने कर दिया खुलासा

आयरलैंड क्रिकेट टीम ने जब भारत को टी20 सीरीज के पहले मैच में हराया था तो लगा कि बस भारत का दिन खराब था जो उलटफेर का शिकार होना पड़ा. इतिहास में पहली बार था जब आयरलैंड ने किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया को हराया था. लेकिन रविवार को भी श्रेयस अय्यर एंड टीम हार गई, तब पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि आयरलैंड अच्छे खेल से जीती है. मेजबान टीम के कप्तान लोरकन टकर ने बताया कि उन्होंने इसके पीछे क्या रणनीति अपनाई.

भारत को लगातार 2 मैचों में हराना आयरलैंड के लिए एक सपने के सच होने जैसा है. आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान लोरकन टकर ने बताया कि जब उनकी टीम पहला मैच जीत गई थी तब उन्होंने अपने खिलाड़ियों से क्या कहा. उन्होंने बताया, "पिछले मैच में जीतकर हम बहुत जोश में थे, लेकिन मैंने अपने प्लेयर्स से कहा कि वे उस जोश से बाहर निकलें, असल दुनिया में लौट आएं और अच्छा प्रदर्शन करें और कल रिकवरी पर ध्यान दें."

टकर ने आगे कहा, "हम उसी इरादे के साथ मैदान पर उतरे थे. हमने पेशेवर रवैया अपनाया, अपना काम पूरी लगन के साथ किया और वही कर दिखाया जो पहले मैच में किया था. ऐसा लगा कि हम मैच को सही ढंग से खत्म करने में कामयाब रहे. मेरे अनुसार हमने दिखाया कि अच्छी क्रिकेट का मतलब आसान क्रिकेट भी हो सकता है. ये जरुरी नहीं है कि ये मुश्किल बनाया जाए. खासकर जब आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, तो आप असरदार हो सकते हैं और मैच जीत सकते हैं."

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भारत के खिलाफ खेलना खुशकिस्मती

टकर ने कहा, "मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें भारतीय टीम के खिलाफ मैच खेलने को मिले. ये मुकाबले बहुत खास होते हैं, दर्शकों का जोश जबरदस्त होता है, इसलिए हम बहुत खुशकिस्मत हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे मैच होते रहें."

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लोरकन टकर ने कहा कि य इ आयरलैंड में पेशेवर क्रिकेटर होने के लिए अच्छा समय है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन भी बच्चों ने हमें क्रिकेट खेलते देखा, उन्हें प्रेरणा मिल पाई होगी.