भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में 5वां टी20, जानिए इस मैदान पर 200 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में 5वां टी20, जानिए इस मैदान पर 200 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम

इस मैदान पर अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक ही बार किसी भी टीम ने 200 रन का आंकड़ा छुआ है. आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 07 Nov 2025 10:01 AM (IST)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है. इस मैदान पर अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक ही बार किसी भी टीम ने 200 रन का आंकड़ा छुआ है. आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

यह मुकाबला 9 जनवरी 2006 को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए.

इस टीम के लिए डेमियन मार्टिन ने 56 गेंदों में सर्वाधिक 96 रन बनाए. उनकी इस पारी में 5 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वहीं, एंड्रयू साइमंड्स ने 26 गेंदों में नाबाद 54 रन जुटाए.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 18.3 ओवरों में महज 114 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए मार्क बाउचर ने 29 रन बनाए, जबकि शॉन पोलक ने 24 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 95 रन से अपने नाम किया.

ब्रिस्बेन में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 169/7 है, जो उसने 21 नवंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवरों में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 17 ओवरों में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम के तहत 4 रन से मुकाबला गंवा दिया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम करते हुए बढ़त हासिल कर ली.

टीम इंडिया ने होबार्ट में खेला गया तीसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली.चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला गया, जिसमें 48 रन से जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. ऐसे में अब सीरीज का पांचवां मुकाबला निर्णायक बन गया है.

Published at : 07 Nov 2025 09:59 AM (IST)
