India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. भारतीय टीम आखिरी बार 2020-21 में विराट कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने गई थी. वहीं इस बार ODI सीरीज में टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे. गिल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे खेलने जा रहे हैं और पहली बार में ही वे बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने होंगे. शुभमन गिल की तरह ही टीम इंडिया के स्क्वाड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे मैच खेलेंगे.

शुभमन गिल AUS में खेलेंगे पहला ODI

भारत की वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. इस सीरीज में उपकप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है. गिल से पहले रोहित शर्मा टीम के कप्तान रहे, लेकिन इस दौरे पर रोहित और विराट कोहली दोनों ही बल्लेबाज के तौर पर टीम के साथ जा रहे हैं. गिल वनडे में पहली बार कप्तानी करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पहला वनडे मैच भी खेलेंगे. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच तो खेल चुके हैं, लेकिन कभी वनडे नहीं खेले हैं.

पहली बार ODI खेलने AUS जाएंगे 9 खिलाड़ी

भारतीय कप्तान शुभमन गिल समेत 9 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में पहला वनडे मैच खेलने जा रहे हैं. इन खिलाड़ियों की लिस्ट में अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल का नाम भी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों में से कुछ प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच तो खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस टीम के साथ कोई ODI नहीं खेला है. भारतीय टीम आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने 2020 में गई थी, जिसमें टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

शुभमन गिल

अक्षर पटेल

यशस्वी जायसवाल

वॉशिंगटन सुंदर

नितीश कुमार रेड्डी

हर्षित राणा

अर्शदीप सिंह

प्रसिद्ध कृष्णा

ध्रुव जुरेल

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में होगा. टीम इंडिया तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेलेगी.

