ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम और वैभव सूर्यवंशी का सफर यादगार रहा, लेकिन अंतिम पारी में वैभव गोल्डन डक का शिकार हुए. पहली गेंद में शून्य पर आउट होने के बाद उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वैभव को चार्ल्स लैचमंड ने आउट किया. इस मैच में भारतीय टीम को सिर्फ 81 रनों का लक्ष्य मिला था.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज चार्ल्स लैचमंड ने जूलियन ऑसबोर्न के हाथों कैच कराकर आउट किया. पहली पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 14 गेंदों में 20 रन बनाए थे. दूसरी पारी में वह कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करने आए थे, वह पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए जो उनकी पहली गेंद थी.

2025 में दूसरी बार है जब वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर ही शून्य पर आउट हुए. वैभव इस बीच अंडर-19 यूथ टेस्ट में रनों के मामले में गौतम गंभीर को पीछे छोड़ने से चूक गए, उन्हें सिर्फ 1 ही रन की जरुरत थी. वैभव ने अंडर-19 मल्टी डे मैचों में 331 रन बनाए हैं और गौतम गंभीर के भी इतने ही रन हैं.

अनचाहे क्लब में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी

यूथ टेस्ट की चौथी में बतौर ओपनर बल्लेबाज गोल्डन डक का शिकार होने वाले वैभव सूर्यवंशी चौथे क्रिकेटर ही हैं. इस लिस्ट में श्रीलंका के लाहिरू थिरिमाने, इंग्लैंड के जो रूट और इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन हैं. वैभव दूसरी बार है जब यूथ टेस्ट में गोल्डन डक का शिकार हुए, इससे पहले वह इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ भी पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए थे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जीते सभी 5 मैच

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच 3 यूथ वनडे और 2 यूथ टेस्ट मैच खेले गए थे. सभी 5 मैच भारत ने जीते. तीनों यूथ वनडे मैच जीतने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों यूथ टेस्ट में हराया. अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 135 रनों पर सिमट गई थी. भारत ने पहली पारी में 171 रन बनाए थे.

पहली पारी में 36 रनों की बढ़त के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 116 रनों पर रोक दिया. भारतीय अंडर-19 टीम को जीत के लिए सिर्फ 81 रन बनाने थे, जिसका पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी पहले ही ओवर में आउट हुए. इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वेदांत त्रिवेदी ने नाबाद 33 और राहुल कुमार ने नाबाद 13 रन बनाए, भारत ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया.