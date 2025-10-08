हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट81 का लक्ष्य... 'गोल्डन डक' के शिकार वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; जानिए क्या रहा मैच का नतीजा

81 का लक्ष्य... 'गोल्डन डक' के शिकार वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; जानिए क्या रहा मैच का नतीजा

IND U19 vs AUS U19 Youth Test: दूसरे यूथ टेस्ट में भारत को जीत के लिए 81 रनों का लक्ष्य मिला था. इसका पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी पहले ही ओवर में अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 08 Oct 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम और वैभव सूर्यवंशी का सफर यादगार रहा, लेकिन अंतिम पारी में वैभव गोल्डन डक का शिकार हुए. पहली गेंद में शून्य पर आउट होने के बाद उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वैभव को चार्ल्स लैचमंड ने आउट किया. इस मैच में भारतीय टीम को सिर्फ 81 रनों का लक्ष्य मिला था.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज चार्ल्स लैचमंड ने जूलियन ऑसबोर्न के हाथों कैच कराकर आउट किया. पहली पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 14 गेंदों में 20 रन बनाए थे. दूसरी पारी में वह कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करने आए थे, वह पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए जो उनकी पहली गेंद थी.

2025 में दूसरी बार है जब वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर ही शून्य पर आउट हुए. वैभव इस बीच अंडर-19 यूथ टेस्ट में रनों के मामले में गौतम गंभीर को पीछे छोड़ने से चूक गए, उन्हें सिर्फ 1 ही रन की जरुरत थी. वैभव ने अंडर-19 मल्टी डे मैचों में 331 रन बनाए हैं और गौतम गंभीर के भी इतने ही रन हैं.

अनचाहे क्लब में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी

यूथ टेस्ट की चौथी में बतौर ओपनर बल्लेबाज गोल्डन डक का शिकार होने वाले वैभव सूर्यवंशी चौथे क्रिकेटर ही हैं. इस लिस्ट में श्रीलंका के लाहिरू थिरिमाने, इंग्लैंड के जो रूट और इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन हैं. वैभव दूसरी बार है जब यूथ टेस्ट में गोल्डन डक का शिकार हुए, इससे पहले वह इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ भी पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए थे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जीते सभी 5 मैच

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच 3 यूथ वनडे और 2 यूथ टेस्ट मैच खेले गए थे. सभी 5 मैच भारत ने जीते. तीनों यूथ वनडे मैच जीतने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों यूथ टेस्ट में हराया. अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 135 रनों पर सिमट गई थी. भारत ने पहली पारी में 171 रन बनाए थे.

पहली पारी में 36 रनों की बढ़त के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 116 रनों पर रोक दिया. भारतीय अंडर-19 टीम को जीत के लिए सिर्फ 81 रन बनाने थे, जिसका पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी पहले ही ओवर में आउट हुए. इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वेदांत त्रिवेदी ने नाबाद 33 और राहुल कुमार ने नाबाद 13 रन बनाए, भारत ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया.

Published at : 08 Oct 2025 02:39 PM (IST)
Tags :
India U19 IND U19 Vs AUS U19 India U19 Vs Australia U19 Ayush Mhatre Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement

वीडियोज

Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
NDA Seat Sharing: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, Manjhi-Chirag ने बढ़ाई मुश्किल
Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: 15 सीट नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे- जीतन राम मांझी
Bihar Election 2025 Live: 15 सीट नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे- जीतन राम मांझी
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget