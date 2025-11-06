आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच

चौथे टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 168 रनों का लक्ष्य रखा था. मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जब तक मार्श क्रीज पर थे तब तक मेजबान टीम मजबूत नजर आ रही थी. लेकिन बाजी कहां पलटी? जो ऑस्ट्रेलिया 119 रनों पर ढेर हो गई.

गोल्ड कॉस्ट में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की शुरुआत थी, शुभमन गिल ने 46 रनों की अच्छी पारी खेली थी. हालांकि अंत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और भारतीय पारी 167 रनों पर समाप्त हो गई.

मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिशेल मार्श का विकेट रहा, जो शिवम दुबे ने लिया. इसके बाद टिम डेविड भी खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें भी शिवम दुबे ने पवेलियन भेजकर मैच भारत के पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.