IND vs AUS: सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा
IND vs AUS 3rd ODI: विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे वनडे में जैसे ही एक रन लिया तो पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. कोहली ने भी अपना पहला रन सेलिब्रेट किया.
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में जैसे ही अपना पहला रन लिया, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. फैंस तालियां बजाने लगे, कोहली ने भी इस पर हल्का जश्न मनाया और उनकी हंसी भी छूट गई. वह शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की.
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला वनडे पर्थ में खेला गया था, कोहली 224 दिनों बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. फैंस को उनसे उम्मीदें थी लेकिन वह 'डक' आउट हो गए थे. यहां तक तो फिर भी ठीक था, फैंस का दिल तब टूट गया जब एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भी वह खाता नहीं खोल पाए. इतिहास में पहली बार हुआ जब विराट कोहली लगातार 2 वनडे में शून्य पर आउट हुए.
दो 'डक' के बाद विराट कोहली का पहला रन
आज सिडनी में अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया. ये उनकी इस सीरीज का पहला रन भी था, दो 'डक' के बाद आए पहले रन ने फैंस को खुश कर दिया, सिडनी में बैठे सभी दर्शकों ने तालियां बजाई. कोहली ने भी इसे हल्के अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस दौरान कोहली के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई.
So many emotions! ☺️🥹❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025
He’s off the mark & the crowd has made its happiness loud and clear! 🙌
Will we witness a Chase Master special from #ViratKohli tonight? 🔥#AUSvIND 👉 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/0evPIuANAu pic.twitter.com/SZiBRnnvUY
विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक
विराट ने इस मुकाबले में अर्धशतक जड़ा, ये उनके वनडे करियर का 75वां अर्धशतक है. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की. लगातार 2 'डक' के बाद कोहली पर मानसिक दबाव था, ऐसे में उनकी ये पारी उन्हें मजबूती देगी.
