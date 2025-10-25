हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा

IND vs AUS 3rd ODI: विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे वनडे में जैसे ही एक रन लिया तो पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. कोहली ने भी अपना पहला रन सेलिब्रेट किया.

By : शिवम | Updated at : 25 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में जैसे ही अपना पहला रन लिया, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. फैंस तालियां बजाने लगे, कोहली ने भी इस पर हल्का जश्न मनाया और उनकी हंसी भी छूट गई. वह शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला वनडे पर्थ में खेला गया था, कोहली 224 दिनों बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. फैंस को उनसे उम्मीदें थी लेकिन वह 'डक' आउट हो गए थे. यहां तक तो फिर भी ठीक था, फैंस का दिल तब टूट गया जब एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भी वह खाता नहीं खोल पाए. इतिहास में पहली बार हुआ जब विराट कोहली लगातार 2 वनडे में शून्य पर आउट हुए.

दो 'डक' के बाद विराट कोहली का पहला रन

आज सिडनी में अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया. ये उनकी इस सीरीज का पहला रन भी था, दो 'डक' के बाद आए पहले रन ने फैंस को खुश कर दिया, सिडनी में बैठे सभी दर्शकों ने तालियां बजाई. कोहली ने भी इसे हल्के अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस दौरान कोहली के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई.

विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक

विराट ने इस मुकाबले में अर्धशतक जड़ा, ये उनके वनडे करियर का 75वां अर्धशतक है. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की. लगातार 2 'डक' के बाद कोहली पर मानसिक दबाव था, ऐसे में उनकी ये पारी उन्हें मजबूती देगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Sydney Cricket Ground VIRAT KOHLI IND Vs AUS 3rd ODI IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
