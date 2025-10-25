विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में जैसे ही अपना पहला रन लिया, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. फैंस तालियां बजाने लगे, कोहली ने भी इस पर हल्का जश्न मनाया और उनकी हंसी भी छूट गई. वह शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला वनडे पर्थ में खेला गया था, कोहली 224 दिनों बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. फैंस को उनसे उम्मीदें थी लेकिन वह 'डक' आउट हो गए थे. यहां तक तो फिर भी ठीक था, फैंस का दिल तब टूट गया जब एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भी वह खाता नहीं खोल पाए. इतिहास में पहली बार हुआ जब विराट कोहली लगातार 2 वनडे में शून्य पर आउट हुए.

दो 'डक' के बाद विराट कोहली का पहला रन

आज सिडनी में अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया. ये उनकी इस सीरीज का पहला रन भी था, दो 'डक' के बाद आए पहले रन ने फैंस को खुश कर दिया, सिडनी में बैठे सभी दर्शकों ने तालियां बजाई. कोहली ने भी इसे हल्के अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस दौरान कोहली के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई.

विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक

विराट ने इस मुकाबले में अर्धशतक जड़ा, ये उनके वनडे करियर का 75वां अर्धशतक है. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की. लगातार 2 'डक' के बाद कोहली पर मानसिक दबाव था, ऐसे में उनकी ये पारी उन्हें मजबूती देगी.