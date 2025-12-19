हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप फाइनल में भारत, सेमीफाइनल में श्रीलंका को चटाई धूल; वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप लेकिन गेंदबाजों ने बरपाया कहर

IND U19 vs SL U19 Highlights: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. टीम इंडिया ने आसानी से 139 रनों का लक्ष्य चेज कर लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

IND U19 vs SL U19 Semifinal Highlights Asia Cup 2025: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 138 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 12 गेंद शेष रहते 8 विकेट से यह मैच जीत लिया. भारत के लिए आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने अर्धशतक लगाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप रहे.

भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारी है. दुबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. यह फैसला अच्छा साबित हुआ, क्योंकि देखते ही देखते श्रीलंका ने 28 के स्कोर तक तीन विकेट खो दिए थे. 

कप्तान विमत डिंसारा ने 32 रन बनाए, वहीं चामिका हीनातागिला ने 42 रनों की पारी खेली. अन्य बल्लेबाज कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया. वहीं भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए श्रीलंकाई टीम को 138 रनों पर समेट दिया.

फाइनल में पहुंचा भारत

जवाब में भारत ने 25 के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे. कप्तान आयुष म्हात्रे, केवल 7 रन बना पाए और वैभव सूर्यवंशी 9 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने मोर्चा संभाला और दोनों ने मिलकर नाबाद 114 रनों की पार्टनरशिप करते हुए टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. जॉर्ज ने 58 रन और मल्होत्रा 61 रन बनाकर नाबाद लौटे. श्रीलंका के लिए सिर्फ रसिथ निमसारा ही 2 विकेट ले पाए.

पाकिस्तान से होगा फाइनल

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में अब भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. पाकिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया है. भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच 21 दिसंबर को दुबई के मैदान में खेला जाएगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Dec 2025 06:48 PM (IST)
India VS Sri Lanka Under 19 Asia Cup IND VS SL IND U19 VS SL U19
