IND U19 vs SL U19 Semifinal Highlights Asia Cup 2025: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 138 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 12 गेंद शेष रहते 8 विकेट से यह मैच जीत लिया. भारत के लिए आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने अर्धशतक लगाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप रहे.

भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारी है. दुबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. यह फैसला अच्छा साबित हुआ, क्योंकि देखते ही देखते श्रीलंका ने 28 के स्कोर तक तीन विकेट खो दिए थे.

कप्तान विमत डिंसारा ने 32 रन बनाए, वहीं चामिका हीनातागिला ने 42 रनों की पारी खेली. अन्य बल्लेबाज कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया. वहीं भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए श्रीलंकाई टीम को 138 रनों पर समेट दिया.

फाइनल में पहुंचा भारत

जवाब में भारत ने 25 के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे. कप्तान आयुष म्हात्रे, केवल 7 रन बना पाए और वैभव सूर्यवंशी 9 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने मोर्चा संभाला और दोनों ने मिलकर नाबाद 114 रनों की पार्टनरशिप करते हुए टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. जॉर्ज ने 58 रन और मल्होत्रा 61 रन बनाकर नाबाद लौटे. श्रीलंका के लिए सिर्फ रसिथ निमसारा ही 2 विकेट ले पाए.

पाकिस्तान से होगा फाइनल

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में अब भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. पाकिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया है. भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच 21 दिसंबर को दुबई के मैदान में खेला जाएगा.

