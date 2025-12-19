हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, NZ vs WI तीसरे टेस्ट में हुआ ऐसा; जो पहले कभी नहीं हुआ था

टेस्ट क्रिकेट में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, NZ vs WI तीसरे टेस्ट में हुआ ऐसा; जो पहले कभी नहीं हुआ था

NZ vs WI 3rd Test: तीसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी 575 रनों पर घोषित की. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने बिना कोई विकेट गंवाए 110 रन बना लिए हैं.

By : शिवम | Updated at : 19 Dec 2025 06:23 PM (IST)
न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच माउंट मोंगानुई में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट रोमांचक होता जा रहा है. मेजबान न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी 575 रनों पर घोषित की. डेवॉन कॉनवे और टॉम लैथम ने पहले विकेट के लिए 323 रनों की साझेदारी की, लैथम ने शतक और कॉनवे ने दोहरा शतक लगाया. इसके बाद वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर भी गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़े, दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने बिना विकेट गंवाए 110 रन बना लिए हैं. इस बीच न्यूजीलैंड में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है.

लैथम-कॉनवे ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. ये फैसला सही साबित हुआ, टीम के कप्तान टॉम लैथम ने डेवॉन कॉनवे के साथ मिलकर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. पहले दिन के आखिरी ओवर लैथम 137 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 323 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की.

ये टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी और 54 सालों में सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है. ये जोड़ी न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल जोड़ी बन गई है. दूसरे दिन डेवॉन कॉनवे ने अपना दोहरा शतक पूरा किया. उन्होंने 227 रनों की पारी में 31 चौके लगाए.

न्यूजीलैंड में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रनों पर घोषित की. अंत में रचिन रविंद्र ने भी अर्धशतक लगाया. वह 72 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके बाद वेस्टइंडीज के ओपनर्स भी गेंदबाजों पर बरस पड़े. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने बिना विकेट गंवाए 110 रन बना लिए हैं. कैंपबेल 60 गेंदों में 45 और किंग 78 गेंदों में 55 रन बनाकर खेल रहे हैं.

क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड में किसी टेस्ट की पहली दोनों पारियों में ओपनर्स ने शतकीय साझेदारी की. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Dec 2025 06:23 PM (IST)
Cricket Records Tom Latham John Campbell New Zealand Vs West Indies NZ Vs WI Brandon King DEVON CONWAY
