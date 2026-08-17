टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा किस टीम को हराया है?

भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट इतिहास कई शानदार जीतों से भरा हुआ है. अगर अलग-अलग टीमों के खिलाफ दर्ज जीत की बात करें, तो इंग्लैंड भारत का सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में शिकार बना है. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में 37 बार हराया है. भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है. दोनों टीमों ने पहली बार 1932 में टेस्ट मैच खेला था. अब तक इंग्लैंड भारत का सबसे ज्यादा सामना करने वाला टेस्ट प्रतिद्वंद्वी भी है. भारत ने उसके खिलाफ सबसे ज्यादा 37 टेस्ट जीत दर्ज की हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 33 जीत

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है. भारत ने कंगारू टीम को टेस्ट क्रिकेट में 33 बार शिकस्त दी है. दोनों टीमों के बीच मुकाबले लंबे समय से बेहद रोमांचक रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में यह क्रिकेट की सबसे चर्चित टेस्ट प्रतिद्वंद्विताओं में शामिल रहा है.

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वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड भी पीछे

भारत ने वेस्टइंडीज को 25 बार टेस्ट में हराया है. इसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका का नंबर आता है, जिनके खिलाफ भारत ने 22-22 टेस्ट मैच जीते हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के नाम 16 टेस्ट जीत हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अब तक 9 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है.

किस टीम के खिलाफ भारत की कितनी टेस्ट जीत?

टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया ने अलग-अलग टीमों के खिलाफ कई यादगार जीत दर्ज की हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने सबसे ज्यादा इंग्लैंड को 37 बार टेस्ट मैच में हराया है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 33 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं भारत ने वेस्टइंडीज को 25 बार शिकस्त दी है. न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के नाम 22-22 टेस्ट जीत हैं. इसके अलावा भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 16 बार टेस्ट में हराया है. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट जीत का आंकड़ा 9 है. इस तरह इंग्लैंड भारत की उन टीमों में सबसे ऊपर है, जिसके खिलाफ टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया भी भारत के लिए मजबूत प्रतिद्वंद्वी रहा है, लेकिन जीत के आंकड़े में वह इंग्लैंड से पीछे है. वहीं वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी भारत का रिकॉर्ड कई यादगार जीतों से भरा रहा है.

भारत की टेस्ट मैच में जीत

इंग्लैंड- 37 जीत

ऑस्ट्रेलिया- 33 जीत

वेस्टइंडीज- 25 जीत

न्यूजीलैंड- 22 जीत

श्रीलंका- 22 जीत

दक्षिण अफ्रीका- 16 जीत

पाकिस्तान- 9 जीत

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