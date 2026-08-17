Watch: शुभमन गिल का 'चमत्कारी' कैच, जिसने भी देखा रह गया हैरान; वीडियो वायरल
Shubman Gill Catch Video: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के तीसरे दिन बहुत शानदार कैच लपका. इस कैच को देख हर कोई हैरान रह गया.
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल ने ऐसा कैच लपका, जिसे देख दुनिया हैरान रह गई. गॉल टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय पारी 462 रनों पर सिमट गई थी. जब श्रीलंकाई टीम बैटिंग करने आई तो लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. इसी बीच तीसरे दिन के पहले सेशन में कप्तान शुभमन गिल ने सुपरमैन वाले अंदाज में कामिंदु मेंडिस का कैच लपका.
यह मामला श्रीलंकाई पारी के 17वें ओवर का है, जिसमें कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए. सामने कामिंदु मेंडिस थे, जिन्होंने गेंद को कवर्स की दिशा में धकेलने की कोशिश की, लेकिन शुभमन गिल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने अपनी बाईं तरफ डाइव लगाकर एक हाथ से कैच लपका. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मेंडिस कुछ समझ ही नहीं पाए.
इस शानदार कैच के लिए शुभमन गिल ने जबरदस्त सेलिब्रेशन भी किया. उनके कैच वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. जब गिल ने यह कैच लपका, तब श्रीलंकाई टीम ने महज 59 के स्कोर पर चौथा विकेट गंवा दिया था. जबकि भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए हैं.
Outstanding unbelievable catch by Captain Shubman Gill 🛐 🔥🫡 pic.twitter.com/OAPAOqjY9k— Shubman X 77 (@AyushKumar77297) August 17, 2026
जब शुभमन गिल ने यह कैच लपका तब कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर भी खुद को गिल की तारीफ करने से रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा कि गेंद शुभमन गिल की पहुंच से काफी दूर थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्त स्ट्रेच करके कैच को पूरा किया. यह वाकई गिल के सबसे शानदार कैच में से एक रहा.
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स्पोर्ट्स कमेंटेटर और प्रेजेंटर इयान बिशप भी गिल का कैच देख स्तब्ध रह गए थे. उन्होंने भारतीय कप्तान की तारीफ में कहा कि वह कैच वाकई बहुत जबरदस्त था. वहीं सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस भी गिल के इस चमत्कारी कैच की खूब तारीफ कर रहे हैं.
That Shubman Gill catch,,,,, superb.— Ian Raphael Bishop (@irbishi) August 17, 2026
WHAT A CATCH BY CAPTAIN SHUBMAN GILL.🌪️🥶#INDvsSL pic.twitter.com/QWqnnW7CKS— Indian Cricket 🏏 (@Indiancric1cm) August 17, 2026
That was a blinder from Shubman Gill to dismiss Kamindu Mendis.. 👏👏 #SLVIND pic.twitter.com/Dl9BrLSpJQ— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) August 17, 2026
What a great catch 😭❤️🔥This is not first time you took most of the brilliant catches before, Flying shubersss ❤️🔥🌟we are so proud of you 🥹🤍 pic.twitter.com/HFTL3IzROb— srissy77❤️🔥 (@gillelegance77) August 17, 2026
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