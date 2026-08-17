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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: शुभमन गिल का 'चमत्कारी' कैच, जिसने भी देखा रह गया हैरान; वीडियो वायरल

Watch: शुभमन गिल का 'चमत्कारी' कैच, जिसने भी देखा रह गया हैरान; वीडियो वायरल

Shubman Gill Catch Video: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के तीसरे दिन बहुत शानदार कैच लपका. इस कैच को देख हर कोई हैरान रह गया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 01:39 PM (IST)
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श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल ने ऐसा कैच लपका, जिसे देख दुनिया हैरान रह गई. गॉल टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय पारी 462 रनों पर सिमट गई थी. जब श्रीलंकाई टीम बैटिंग करने आई तो लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. इसी बीच तीसरे दिन के पहले सेशन में कप्तान शुभमन गिल ने सुपरमैन वाले अंदाज में कामिंदु मेंडिस का कैच लपका.

यह मामला श्रीलंकाई पारी के 17वें ओवर का है, जिसमें कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए. सामने कामिंदु मेंडिस थे, जिन्होंने गेंद को कवर्स की दिशा में धकेलने की कोशिश की, लेकिन शुभमन गिल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने अपनी बाईं तरफ डाइव लगाकर एक हाथ से कैच लपका. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मेंडिस कुछ समझ ही नहीं पाए.

इस शानदार कैच के लिए शुभमन गिल ने जबरदस्त सेलिब्रेशन भी किया. उनके कैच वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. जब गिल ने यह कैच लपका, तब श्रीलंकाई टीम ने महज 59 के स्कोर पर चौथा विकेट गंवा दिया था. जबकि भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए हैं.

जब शुभमन गिल ने यह कैच लपका तब कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर भी खुद को गिल की तारीफ करने से रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा कि गेंद शुभमन गिल की पहुंच से काफी दूर थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्त स्ट्रेच करके कैच को पूरा किया. यह वाकई गिल के सबसे शानदार कैच में से एक रहा.

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स्पोर्ट्स कमेंटेटर और प्रेजेंटर इयान बिशप भी गिल का कैच देख स्तब्ध रह गए थे. उन्होंने भारतीय कप्तान की तारीफ में कहा कि वह कैच वाकई बहुत जबरदस्त था. वहीं सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस भी गिल के इस चमत्कारी कैच की खूब तारीफ कर रहे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND VS SL SHUBMAN GILL
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