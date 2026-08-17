इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 6 दिग्गज फील्डर

क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ शानदार फील्डिंग भी मैच का रुख बदल सकती है. कई खिलाड़ियों ने अपने करियर में ऐसी जबरदस्त फील्डिंग की है कि उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सैकड़ों कैच दर्ज हैं. अगर विकेटकीपर्स को अलग कर दिया जाए, तो सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर्स की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने इस मामले में सबसे आगे हैं. वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टॉप-5 में अपनी जगह बना चुके हैं. खास बात यह है कि इस लिस्ट में राहुल द्रविड का नाम टॉप-6 में नहीं है.

1. महेला जयवर्धने - 440 कैच

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर हैं. उन्होंने अपने करियर में 440 कैच पकड़े. जयवर्धने की शानदार फील्डिंग खास तौर पर स्लिप और क्लोज-इन पोजीशन पर देखने को मिलती थी.

2. रिकी पोंटिंग - 364 कैच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम इस रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर है. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 364 कैच लपके. उनकी फील्डिंग को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता था.

3. रॉस टेलर - 354 कैच

न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज रॉस टेलर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 354 कैच अपने नाम किए. बल्लेबाजी के साथ उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए काफी उपयोगी रही.

4. स्टीव स्मिथ - 349 कैच

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी फील्डिंग में शानदार रिकॉर्ड बनाया है. उनके नाम 349 इंटरनेशनल कैच दर्ज हैं. मौजूदा दौर के खिलाड़ियों में स्मिथ इस मामले में सबसे प्रभावशाली नामों में शामिल हैं.

5. विराट कोहली - 344 कैच

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस खास लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 344 कैच पकड़े हैं. कोहली की फिटनेस और मैदान पर तेजी ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद फील्डर्स में शामिल किया है.

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6. जैक्स कैलिस - 338 कैच

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस 338 कैच के साथ छठे नंबर पर हैं. बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करने वाले कैलिस ने फील्डिंग में भी अपनी टीम को लंबे समय तक योगदान दिया.

राहुल द्रविड का क्या है नंबर?

भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 334 कैच पकड़े थे. वह इस रिकॉर्ड में विराट कोहली से पीछे हैं. द्रविड का नाम टॉप-6 में नहीं है, हालांकि उनके नाम दर्ज 334 कैच उन्हें दुनिया के सबसे सफल फील्डर्स में शामिल करने के लिए काफी हैं.

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