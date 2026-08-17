IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 6 दिग्गज फील्डर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 6 दिग्गज फील्डर

क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ शानदार फील्डिंग भी मैच का रुख बदल सकती है. कई खिलाड़ियों ने अपने करियर में ऐसी जबरदस्त फील्डिंग की है कि उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सैकड़ों कैच दर्ज हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 17 Aug 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ शानदार फील्डिंग भी मैच का रुख बदल सकती है. कई खिलाड़ियों ने अपने करियर में ऐसी जबरदस्त फील्डिंग की है कि उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सैकड़ों कैच दर्ज हैं. अगर विकेटकीपर्स को अलग कर दिया जाए, तो सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर्स की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने इस मामले में सबसे आगे हैं. वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टॉप-5 में अपनी जगह बना चुके हैं. खास बात यह है कि इस लिस्ट में राहुल द्रविड का नाम टॉप-6 में नहीं है.

1. महेला जयवर्धने - 440 कैच

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर हैं. उन्होंने अपने करियर में 440 कैच पकड़े. जयवर्धने की शानदार फील्डिंग खास तौर पर स्लिप और क्लोज-इन पोजीशन पर देखने को मिलती थी.

2. रिकी पोंटिंग - 364 कैच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम इस रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर है. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 364 कैच लपके. उनकी फील्डिंग को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता था.

3. रॉस टेलर - 354 कैच

न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज रॉस टेलर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 354 कैच अपने नाम किए. बल्लेबाजी के साथ उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए काफी उपयोगी रही.

4. स्टीव स्मिथ - 349 कैच

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी फील्डिंग में शानदार रिकॉर्ड बनाया है. उनके नाम 349 इंटरनेशनल कैच दर्ज हैं. मौजूदा दौर के खिलाड़ियों में स्मिथ इस मामले में सबसे प्रभावशाली नामों में शामिल हैं.

5. विराट कोहली - 344 कैच

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस खास लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 344 कैच पकड़े हैं. कोहली की फिटनेस और मैदान पर तेजी ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद फील्डर्स में शामिल किया है.

यह भी पढ़ें- देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा

6. जैक्स कैलिस - 338 कैच

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस 338 कैच के साथ छठे नंबर पर हैं. बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करने वाले कैलिस ने फील्डिंग में भी अपनी टीम को लंबे समय तक योगदान दिया.

राहुल द्रविड का क्या है नंबर?

भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 334 कैच पकड़े थे. वह इस रिकॉर्ड में विराट कोहली से पीछे हैं. द्रविड का नाम टॉप-6 में नहीं है, हालांकि उनके नाम दर्ज 334 कैच उन्हें दुनिया के सबसे सफल फील्डर्स में शामिल करने के लिए काफी हैं. 

यह भी पढ़ें- ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का महारिकॉर्ड, 1 छक्के से रचा नया इतिहास

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 6 दिग्गज फील्डर
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 6 दिग्गज फील्डर
क्रिकेट
रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना
रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना
क्रिकेट
LIVE: तीसरे सत्र का खेल शुरू, टीम इंडिया को नहीं मिल रहा डिकवेला-सोनल का तोड़
LIVE: तीसरे सत्र का खेल शुरू, टीम इंडिया को नहीं मिल रहा डिकवेला-सोनल का तोड़
क्रिकेट
भारत के 7 सबसे लंबे क्रिकेटर, देखें लिस्ट में कौन-कौन
भारत के 7 सबसे लंबे क्रिकेटर, देखें लिस्ट में कौन-कौन
Advertisement

वीडियोज

Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन की नई टीम से अमित मालवीय का पत्ता साफ, जानें किसे मिली IT सेल की जिम्मेदारी
नितिन नबीन की नई टीम से अमित मालवीय का पत्ता साफ, जानें किसे मिली IT सेल की जिम्मेदारी
राजस्थान
BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?
BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?
क्रिकेट
रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना
रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका
खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका
इंडिया
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ENT LIVE
Sunita Ahuja ने Govinda को बताया ‘Sugar Daddy’, Heroine को लेकर भी दिया बड़ा बयान
Sunita Ahuja ने Govinda को बताया ‘Sugar Daddy’, Heroine को लेकर भी दिया बड़ा बयान
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Embed widget