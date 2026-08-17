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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL 1st Test Day 3 Score Live: टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, सिराज ने दिलाई पहली सफलता

IND vs SL 1st Test Day 3 Score Live: टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, सिराज ने दिलाई पहली सफलता

India vs Sri Lanka 1st Test Day 3 Live Score: गॉल टेस्ट में भारत की पहली पारी 462 रनों पर सिमट गई है. मैच के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 4 गेंदों का सामना कर पाए.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 17 Aug 2026 10:14 AM (IST)

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भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट का तीसरा दिन
Source : PTI

Background

भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल स्टेडियम पर खेला जा रहा है. पहले दोनों दिन बारिश से प्रभावित रहे, इसलिए 2 दिन के खेल में सिर्फ 116 ओवर फेंके जा सके हैं. तीसरे दिन भारतीय पारी 462 के स्कोर पर समाप्त हो गई. दूसरे दिन स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बना लिए थे.

अब तक गॉल टेस्ट के दोनों दिन बारिश से प्रभावित रहे हैं. पहले दिन 73 ओवर का खेल हो पाया, वहीं दूसरे दिन लगातार बारिश के चलते खेल देर से शुरू हुआ. दूसरे दिन स्टंप्स से पहले केवल 43 ओवर का खेल हो पाया था. देवदत्त पडिक्कल ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला इंटरनेशनल शतक लगाया था, जिन्होंने 167 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

मैच के दूसरे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने दमदार वापसी की और 140 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 विकेट गिरा दिए थे. लगातार हो रही बारिश और दूसरे दिन स्पिनरों का कहर देखते हुए तीसरे दिन अपनी पारी के समाप्त होने के बाद भारतीय स्पिन गेंदबाज भी कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे. तीसरे दिन भी बारिश की काफी अधिक संभावना है, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं.

मुकाबले के तीसरे दिन श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या बहुत अच्छी लय में दिखे थे, जो अब तक 4 विकेट चटका चुके हैं. वहीं भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने लंबे समय बाद अर्धशतक लगाया. भारतीय टीम स्कोरबोर्ड पर एक अच्छा स्कोर लगा चुकी है और अब गेंदबाज मेजबान टीम को कम से कम स्कोर पर समेटना चाहेंगे.

10:02 AM (IST)  •  17 Aug 2026

IND vs SL 1st Test Day 3 Live Score: श्रीलंका का पहला विकेट गिरा

मोहम्मद सिराज ने पारी की दूसरी ही गेंद पर श्रीलंका को झटका दे दिया है. उन्होंने सलामी बल्लेबाज निशान फर्नांडो को 'जीरो' के स्कोर पर वापस भेज दिया. श्रीलंका ने 0 रन पर अपना पहला विकेट खो दिया है.

09:58 AM (IST)  •  17 Aug 2026

IND vs SL 1st Test Day 3 Live Score: तीसरे दिन का खेल शुरू

गॉल टेस्ट में तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. दिन के पहले ही ओवर में भारत ने अपना अकहीरी विकेट भी खो दिया है. टीम इंडिया की पहली पारी 462 के स्कोर पर समाप्त हुई. भारतीय पारी में सबसे ज्यादा रन देवदत्त पडिक्कल ने बनाए, जिनके बल्ले से 167 रन निकले थे. उनके अलावा केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतकीय पारी खेली.

श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिए. उन्होंने कुल 4 भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया. पहले 2 दिनों में सिर्फ 116 ओवर का खेल हो पाया था. 

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