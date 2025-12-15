IPL 2026 ऑक्शन में डेवॉन कॉनवे अनसोल्ड रहे हैं. वहीं ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30.50 करोड़ रुपये की बोली लगाई और डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है. दरअसल 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने मॉक ऑक्शन करवाया, जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने IPL टीमों का प्रतिनिधित्व किया.

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित मॉक ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स (आकाश चोपड़ा), लखनऊ सुपर जायंट्स (इरफान पठान), दिल्ली कैपिटल्स (मोहम्मद कैफ), मुंबई इंडियंस (अभिनव मुकुंद), चेन्नई सुपर किंग्स (सुरेश रैना), पंजाब किंग्स (संजय बांगर), कोलकाता नाइट राइडर्स (रॉबिन उठप्पा), सनराइजर्स हैदराबाद (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), गुजरात टाइटंस (चेतेश्वर पुजारा) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अनिल कुंबले ने बोली लगाई.

कैमरून ग्रीन पर 30.50 करोड़

इस मॉक ऑक्शन के मुताबिक कैमरून ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले हैं. मॉक ऑक्शन में ग्रीन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जंग छिड़ी. KKR ने उन्हें 30.50 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. अगर कल असल ऑक्शन में ऐसा होता है, तो वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे. पिछले साल मेगा ऑक्शन में LSG ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था.

मिलर-अय्यर पर कितनी बोली लगी

डेविड मिलर पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे. इस बार मॉक ऑक्शन में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 9.5 करोड़ में खरीदा, वहीं सरफराज खान पर भी 7 करोड़ रुपये की बोली लगी है, जिन्हें CSK ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है. मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ में बिकने वाले वेंकटेश अय्यर को KKR ने रिलीज कर दिया था, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स मॉक ऑक्शन में RCB के प्रतिनिधि अनिल कुंबले ने अय्यर का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें 6 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा.

लियाम लिविंगस्टोन पर 19 करोड़

लियाम लिविंगस्टोन के हालिया IPL आंकड़े ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन मॉक ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनपर 19 करोड़ रुपये की बोली लगाई. लिविंगस्टोन के लिए CSK ने भी 18.50 करोड़ तक की बोली लगाई, लेकिन LSG ने 19 करोड़ की आखिरी बोली लगाकर लिविंगस्टोन को खरीदा. आकाशदीप को SRH ने 5 करोड़ और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे को CSK ने 7.5 करोड़ में खरीदा. शिवम मावी को भी CSK ने 2.50 करोड़ रुपये में खरीदा.

KKR ने पाथिराना पर लगाए 13 करोड़

चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रिलीज हुए श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 करोड़ में खरीदा. राहुल चाहर पर CSK ने 10 करोड़ खर्च किए, जबकि एक अन्य लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 11.50 करोड़ की बोली लगाई.

