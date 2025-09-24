एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हुसैन तलत ने कहा कि सुपर-4 में टीम इंडिया के खिलाफ मिली हार से उनका मनोबल नहीं टूटा है, उन्होंने माना कि टीम में हर खिलाड़ी को इससे बहुत बुरा लगा था. टीम ने सुपर-4 में अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हराया. यहां हम आपको हुसैन तलत के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं.

हुसैन तलत का जन्म 12 फरवरी, 1996 को लाहौर में हुआ था. अभी उनकी उम्र 29 साल है. वह ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं. वह पाकिस्तान के लिए वनडे और टी20 खेल रहे हैं. तलत ने 22 जनवरी, 2019 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना डेब्यू वनडे खेला था. टी20 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 अप्रैल, 2018 में डेब्यू किया था.

छोटी उम्र में संभालने लगे थे दुकान

पाकिस्तान के शाहदरा में पले-बढ़े हुसैन तलत ने छोटी उम्र से ही गली क्रिकेट खेला और अपने परिवार की दुकान संभालने में मदद की. हुसैन के पिता मलिक तलत महमूद हैं, जो लाहौर के शाहदरा में न्यू लायन स्पोर्ट्स नाम से एक स्पोर्ट्स शॉप चलाते थे. जब हुसैन अपने पिता की दूकान संभालने लगे थे, तब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी. इतनी छोटी उम्र में उन्होंने दुकान संभालना, पढ़ाई और क्रिकेट खेलने के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा. फिर उनके पिता और चाचाओं ने उनकी क्रिकेट प्रतिभा को पहचाना और परिवार का ध्यान उनके बड़े भाई से हटाकर हुसैन पर केंद्रित कर दिया.

जन्म दिवस: 12 फरवरी, 1996

जन्म स्थान: लाहौर, पाकिस्तान

एजुकेशन: बैचलर्स

धर्म: इस्लाम

हाइट: 5 फीट 9 इंच

हुसैन तलत नेटवर्थ

पाकिस्तानी वेबसाइट के मुताबिक हुसैन तलत की कुकल नेटवर्थ 1.5 मिलियन डॉलर है. भारतीय मुद्रा में बताएं तो ये करीब 13 करोड़ रूपये के आस पास है.

पीएसएल में हुसैन तलत की सैलरी

पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी सैलरी 50000 अमेरिकी डॉलर है. पाकिस्तान की मुद्रा में बदलें तो ये 1 करोड़ 40 लाख के आस पास है.

हुसैन तलत को PCB से कितने रूपये मिलते हैं?

पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 में हुसैन तलत 'डी' केटेगरी में शामिल हैं. इस केटेगरी में एक महीने की सैलरी 15 लाख (पाकिस्तानी रुपये) है.

हुसैन तलत शादीशुदा हैं?

नहीं, ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है. संभव है कि हुसैन की अभी शादी नहीं हुई है.

हुसैन तलत का क्रिकेट करियर

हुसैन तलत ने पाकिस्तान के लिए 4 वनडे और 21 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश 75 और 437 रन बनाए हैं. वनडे में उनके नाम कोई विकेट नहीं है, टी20 में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं. उनके नाम टी20 में 2 अर्धशतक हैं.

एशिया कप 2025 में कैसा रहा हुसैन तलत का प्रदर्शन?

हुसैन तलत को एशिया कप 2025 में 2 मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन दोनों सुपर-4 जैसे महत्वपूर्ण मैच उन्होंने खेले हैं. भारत के खिलाफ 21 सितंबर को हुए मैच में वह 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके लिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने भी उनकी आलोचना की थी क्योंकि जब वह आए थे तब पाकिस्तान बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 32 रन बनाए, और 18 रन देकर 2 विकेट लिए.