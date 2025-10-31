हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितनी बार टीम इंडिया ने महिला ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है? 2025 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदा

INDW Vs AUSW: टीम इंडिया ने 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया है. यहां जानिए भारत कितनी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

ICC Women's World Cup 2025 Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम 30 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है. ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि भारतीय टीम ने महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन-चेज का रिकॉर्ड बना दिया है. इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही, टीम इंडिया 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी. वहीं भारतीय टीम ने अब तक तीन बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. टीम इंडिया पहली बार 2005 में, दूसरी बार 2017 में और अब तीसरी बार 2025 में फाइनल में पहुंची है.

भारत ने कितनी बार खेला वर्ल्ड कप फाइनल?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरी बार महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले टीम इंडिया ने दो बार फाइनल खेला है और दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था.

पहला फाइनल: टीम इंडिया 2005 में पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था. दक्षिण अफ्रीका में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जहां टीम इंडिया को 98 रनों से हार मिली थी.

दूसरा फाइनल: भारतीय टीम ने अपना दूसरा फाइनल 2017 में खेला था. इंग्लैंड में खेले गए इस महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को एक रोमांचक मुकाबले में 9 रनों से हरा दिया था.

भारत ने 2025 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदा 

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 338 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में, भारतीय टीम ने इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है. 

हीरो बनीं जेमिमा रोड्रिग्स: इस ऐतिहासिक जीत की हीरो जेमिमा रोड्रिग्स रहीं, जिन्होंने इस नॉक-आउट मुकाबले में एक बेहतरीन शतक जड़ा. जेमिमा ने 134 गेंदों पर नाबाद 127 रनों की मैच-विनिंग पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

कप्तान का कमाल: भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा का बखूबी साथ दिया और 88 गेंदों पर शानदार 89 रन बनाए, जिससे भारत की जीत की राह आसान हुई.

मजबूत शुरुआत: इस मैच में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, क्यूंकि सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा जल्दी आउट हो गईं थीं. लेकिन स्मृति मंधाना और रोड्रिग्स ने पारी को संभाला और जीत की नींव रखी.

अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन: दीप्ति शर्मा (24 रन) और रिचा घोष (26 रन) ने भी अंत में छोटी, लेकिन उपयोगी पारियां खेलीं, जिससे भारतीय टीम ने लक्ष्य को 9 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

आपको बता दें कि 2025 के महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर, भारतीय टीम ने 2005 की हार का बदला भी लिया, जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था. इस बार भारतीय टीम विश्व कप फाइनल में तीसरी बार क्वालीफाई करने में सफल रही है और उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया खिताब जीतकर इतिहास रचेगी.

Published at : 31 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Indw Vs Ausw Jemimah Rodrigues World Cup Final CRICKET 2025 Women's World Cup
