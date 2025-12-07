विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में बल्ले से खूब रंग जमाया, जिसमें उन्होंने 2 शतक और एक फिफ्टी लगाई. पिछली चार पारियों की बात करें तो कोहली ने 376 रन बना डाले हैं. इसी बीच रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रन की पारी खेली, जो उनके इंटरनेशनल करियर की 84वीं शतकीय पारी रही.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं. वो दुनिया में 100 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. विराट के अभी 84 शतक हैं, और तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए भी उन्हें 16 शतक और लगाने होंगे. मगर यहां समस्या यह है कि 37 साल के हो चुके विराट अगर 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते हैं, तो उनके पास 100 शतकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी कितने मैच बचे हैं.

टीम इंडिया के कितने मैच बचे?

2027 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को 18 वनडे मैच और खेलने हैं. इस साल (2025) में टीम इंडिया का कोई वनडे मैच नहीं बचा है, इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अब 2026 में ही टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे. इसका मतलब 2027 ODI वर्ल्ड कप से पूर्व विराट कोहली के पास 100 शतकों का आंकड़ा छूने के लिए 18 मैच बचे हैं. इन 18 मुकाबलों में 16 सेंचुरी लगा पाना लगभग असंभव प्रतीत होता है.

वैसे 2027 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित वर्ल्ड कप फॉर्मेट को देखते हुए भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 10 मुकाबले भी खेलती है, तो अगले 16 शतक लगाने के लिए विराट को 28 पारियां मिल सकती हैं. वर्ल्ड कप शेड्यूल अनुसार पारियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो विराट के लिए 100 शतकों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है.

वर्ल्ड कप से पहले 18 मैच बचे हैं, उनमें असाधारण प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक दूसरे मैच में भी विराट शतकीय पारी खेल पाते हैं, तो भी वो 93 शतक तक ही पहुंच पाएंगे.

