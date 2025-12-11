पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, सिपाही की पत्नी, 3 बेटियां और बेटे समेत 5 लोग जिंदा जले
Purvanchal Expressway Accident: बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है, ब्रेजा कार और वैगनआर कार की भिड़ंत में एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में बड़ा हादसा हुआ है, जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में डीह गांव के पास तेज रफ्तार आ रही ब्रेजा कार ने पहले से खड़ी वैगनआर कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के आपस में लड़ते ही आग लग गई. इस भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.
हादसे को लेकर बताया गया कि वैगनआर कार के दरवाजे लॉक होने की वजह से दरवाजे नहीं खुल सके, कार में जल रहे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, मगर आग विकराल होने की वजह से कोई मदद के लिए आगे नहीं आ सका. बताया गया कि मरने वाला परिवार आजमगढ़ में तैनात सिपाही का परिवार था, जिसमें पत्नी, 3 बेटियां व एक पुत्र बताए जा रहे थे. सभी की जिंदा जलकर मौत हो गई.
डीएम ने की हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि
बाराबंकी जिले के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी लव गुप्ता ने बताया कि पूर्व से मृत हो चुके 5 लोगों को सीएचसी हैदरगढ़ लाया गया था, जबकि 5 लोग घायल थे. घायल परिवार दिल्ली का रहने वाला था, जो एक परिवार ही बताया जा रहा है, जिनमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल है. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने भी घटना की जानकारी देते हुए 5 लोगों की पुष्टि की है.
हादसे में सिपाही की पत्नी व बच्चों की मौत
वहीं पुलिस अधीक्षक विजयवर्गीय ने बताया कि वाराणसी के रहने वाले जावेद अशरफ वर्तमान में आजमगढ़ जिले में यूपी पुलिस में सिपाही पद पर तैनात हैं. बुधवार को उनकी 49 वर्षीय पत्नी गुलिस्ता परवीन उर्फ चांदनी, अपनी 3 बेटियों 22 वर्षीय समरीन, 10 वर्षीय इलमा, 8 वर्षीय इस्मा,और 10 वर्षीय बेटे जियान थे, जो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए वैगनआर कार में सवार होकर जा रहे थे. वाहन जावेद के साले मऊ जिले के खानपुर घोसी निवासी जिशान 30 वर्षीय चला रहे थे.
उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 55.600 पर वैगनआर रुकी. अंदर लोग पानी वगैरह पी रहे थे, इसी दौरान आजमगढ़ की ओर से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार कार सीधे वैगनार में आ टकराई. तेज आवाज के साथ जब स्थानीय लोगों का ध्यान उतर गया तो देखा कि कार में लपेट उठ रही थी.
आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और यूपीआईडी व पुलिस भी पहुंच गई. एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की शिकार हुई वैगनआर कार से दो लोगों को निकाल कर सड़क पर लाया गया, जबकि तीन अंदर ही फंस गए. वाहन चालक जियान को छोड़ सिपाही की पत्नी और चारों बच्चों की मौत हो गई.
हादसे में ये लोग हुए घायल
उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी कार में सवार दिल्ली के दक्षिणपुरी निवासी दीपांशु मिश्रा (24), उनकी बहन दीप्ति मिश्रा (16), परिवार की ही तृप्ति मिश्रा (17), प्रगति मिश्रा (23) को केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया है. कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर आवागमन बंद रहा और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया. शवो का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.
