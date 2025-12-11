हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाइस राज्य के स्कूलों में सिर्फ 6 दिन ही रहेंगी गर्मियों की छुट्टियां, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

इस राज्य के स्कूलों में सिर्फ 6 दिन ही रहेंगी गर्मियों की छुट्टियां, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) ने बड़ा फैसला लेते हुए गर्मियों में स्टूडेंट्स को मिलने वाली छुट्टियों यानी समर वेकेशन को 11 दिन से घटाकर 6 दिन तक कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) ने 2026 की गर्मियों की छुट्टियों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. जहां आमतौर पर बच्चों को मई जून में लंबा समर ब्रेक मिलता था वहीं अब छुट्टियों की अवधि घटाकर सिर्फ 6 दिन कर दी गई है. बोर्ड का कहना है कि यह फैसला शैक्षणिक सत्र को संतुलित करने और पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए लिया गया है. नई गाइडलाइन्स के अनुसार अब समर ब्रेक 11 मई से 17 मई तक ही रहेगा. WBBSE बोर्ड के अनुसार इस फैसले से बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कम होगा और उनका अकादमिक नुकसान भी नहीं होगा.

समर वेकेशन 11 दिन से घटाकर 6 दिन

West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) ने बड़ा फैसला लेते हुए गर्मियों में स्टूडेंट्स को मिलने वाली छुट्टियों यानी समर वेकेशन को 11 दिन से घटाकर 6 दिन तक कर दिया है. यह फैसला बोर्ड से मान्यता प्राप्त हर विद्यालय पर लागू होगा. इस पर काफी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है. बोर्ड का कहना है की साल भर की जो कुल छुट्टियां है वो एक निश्चित सीमा के अंदर ही रखनी है, जिस वजह से गर्मियों की छुट्टियों में कटौती की गई है.

त्योहारों पर मिलेगी लगातार 25 दिन की लंबी छुट्टी

पश्चिम बंगाल में भले ही इस बार बोर्ड ने गर्मी की छुट्टियां 11 दिन से घटाकर सिर्फ 6 दिन कर दी हो लेकिन छात्रों और शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर भी है. बोर्ड ने त्योहारों के समय छुट्टियों में बड़ा इजाफा किया है. इस बार दुर्गा पूजा, काली पूजा और भाईफोंटा जैसे बड़े त्योहारों पर लगातार 25 दिन की लंबी छुट्टी मिलेगी. यानी मौसम की गर्मी में छुट्टियां भले कम हों लेकिन त्योहारों पर आराम भरपूर मिलेगा. यह बदलाव छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ सभी के लिए राहत लेकर आया है. लंबे त्योहारों के ब्रेक से न सिर्फ मानसिक आराम मिलेगा बल्कि परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी बढ़ेगा.

12वीं बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट शीट बंद 

West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत साल 2026 में होने वाली 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट शीट देना बिलकुल बंद कर दिया है. यानी अब छात्रों को परीक्षा के दौरान कोई एक्स्ट्रा शीट यानी सप्लीमेंट शीट नहीं मिलेगी. अब छात्रों को दी गई उत्तर पुस्तिका में ही अपने जवाब देने होंगे.

कॉपियों पर हस्ताक्षर अनिवार्य 

पश्चिम बंगाल बोर्ड ने इस साल परीक्षा प्रक्रिया को और सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है. अब हर छात्र की उत्तर पुस्तिका के अंतिम पेज पर परीक्षक या इनविजिलेटर के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे. अगर किसी कॉपी पर यह साइन नहीं मिला तो उत्तर पुस्तिका को अमान्य माना जा सकता है. इस नियम से कॉपी बदलने, पन्ने जोड़ने या जांच में गड़बड़ी जैसी संभावनाएं कम होंगी और छात्रों को निष्पक्ष तरीके से मार्क्स मिलेंगे.

Published at : 11 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Wbbse Board Exam Summer Vacation WEST BENGAL Supplement Sheet Answer Booklet
और पढ़ें
