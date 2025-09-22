फिर होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर! किस दिन होगी भिड़ंत? जानिए सुपर-4 का समीकरण

एशिया कप के 17वें संस्करण (Asia Cup 2025) का आगाज 8 टीमों के साथ हुआ था, अब 4 टीमें खिताबी दौड़ में शामिल है और 4 टीमें अपने घर लौट चुकी हैं. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अभी रेस में हैं. पिछले 2 रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ, अब टूर्नामेंट में एक बार फिर दोनों के बीच टक्कर हो सकती है.

पहले 8 टीमों को 4-4 के दो ग्रुप में रखा गया था. सभी टीमों ने अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से 1-1 मैच खेला. दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमों को दूसरे चरण में एंट्री मिली. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने जगह बनाई. पाकिस्तान सिर्फ भारत से एक मैच हारी थी, जबकि टीम इंडिया ने तीनों मैच जीते. ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर-4 में पहुंची है.

एशिया कप 2025 में अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मैच खेले जा चुके हैं. ग्रुप स्टेज के बाद दोनों के बीच सुपर-4 में मुकाबला हुआ, दोनों टीम इंडिया ने जीते हैं. अब एक बार फिर दोनों इस टूर्नामेंट में आमने सामने हो सकती है.

एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में कौन कहां?

भारत और बांग्लादेश ने 1-1 मैच जीता है, दोनों के 2-2 अंक हैं. लेकिन नेट रन रेट टीम इंडिया (0.689) का बांग्लादेश (0.121) से बेहतर है, इसलिए इंडिया पहले और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका (-0.121) और पाकिस्तान (-0.689) क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर है, दोनों सुपर-4 में अपना पहला मैच हार गई हैं.

क्या है समीकरण

सुपर-4 में सभी टीमें अन्य 3 टीमों से 1-1 मैच खेलेगी. इस चरण में कुल 6 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद अंक तालिका में टॉप की 2 टीमों के बीच फाइनल होगा. संभावना है कि फाइनल में भारत के साथ पाकिस्तान भी पहुंच जाए.

भारत ने पहला मैच जीत लिया है, उसका अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के साथ है. इसमें भारत जीती तो पाकिस्तान की राह भी थोड़ी आसान हो जाएगी. भारत का फाइनल में जाना लगभग पक्का है. वहीं पाकिस्तान को फाइनल में जाने के लिए अपने अगले दोनों मैच जीतने हैं. पाक टीम का अगला मैच मंगलवार, 23 सितंबर को श्रीलंका के साथ है. इसके बाद बांग्लादेश के साथ टीम की भिड़ंत 25 सितंबर को होगी.

कब है एशिया कप 2025 का फाइनल?

एशिया कप 2025 का फाइनल मैच रविवार, 28 सितंबर को है. अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंची तो लगातार तीसरे रविवार को इन दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन ये मुकाबला पिछले दो मैचों से बड़ा होगा.