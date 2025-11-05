Harmanpreet Kaur Emotional Post: भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना हर क्रिकेटर देखता है. टीम इंडिया ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है. हरमन ने इस पल को हमेशा अपने साथ रखने के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टैटू अपने हाथ पर करा लिया है. हरमनप्रीत कौर ने टैटू के साथ फोटो भी शेयर की है.

हरमनप्रीत कौर ने कराया टैटू

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जीतने के तीन दिन बाद ही अपनी बांह पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टैटू कराया है. हरमनप्रीत ने टैटू का फोटो शेयर करते हुए वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बारे में लिखा कि 'हमेशा के लिए मेरी स्किन और मेरे दिल में बसा लिया है. तुम्हारे लिए पहले दिन से इंतजार किया और अब मैं तुम्हें हर सुबह देख सकती हूं. ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है'.

हरमनप्रीत कौर और टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद हरमनप्रीत की आंखों में खुशी के आंसू थे. वहीं फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई. भारत ने पहली बार वीमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

View this post on Instagram A post shared by Harmann (@imharmanpreet_kaur)

पांचवें वर्ल्ड कप में मिली जीत

हरमनप्रीत कौर ने इस विश्व कप से पहले अब तक चार वर्ल्ड कप खेल लिए थे, ये उनका पांचवां विश्व कप था. हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हम हर बार आते थे, सेमीफाइनल-फाइनल तक भी पहुंचते थे, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते थे. लेकिन इस बार टीम इंडिया ने 50-ओवर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है. इस जीत के साथ ही हरमन ने अब इस ट्रॉफी को अपनी आर्म पर हमेशा के लिए गुदवा लिया है.

