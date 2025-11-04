UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP DSP Deepti Sharma Salary: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में दमदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश में डीएसपी के पद पर हैं. यूपी सरकार से दीप्ति शर्मा को कितनी सैलरी मिलती है, जानिए.
Deepti Sharma Salary In UP Government: भारतीय क्रिकेट टीम की धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में अपना सिक्का चलाया है. दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों से ही वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया. दीप्ति शर्मा ने महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बनीं. दीप्ति ने मिडिल ऑर्डर में आकर शानदार बल्लेबाजी भी की. वहीं वर्ल्ड कप फाइनल दीप्ति शर्मा के दमदार प्रदर्शन ने टीम इंडिया की जीत की राह आसान कर दी.
यूपी में DSP हैं दीप्ति शर्मा
भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की रहने वाली हैं. दीप्ति ने केवल 8 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र में दीप्ति का यूपी की अंडर-19 टीम में सेलेक्शन हो गया. वहीं 17 साल की उम्र में 2016 में दीप्ति शर्मा भारत की महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गईं. दीप्ति शर्मा तब से अब तक भारतीय टीम के साथ जुड़ी हैं. दीप्ति शर्मा को जनवरी 2024 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनाया गया था.
उत्तर प्रदेश में DSP को मिलती है कितनी सैलरी?
उत्तर प्रदेश में डीएसपी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 10 पर 56,100 रुपये सैलरी मिलती है. इस भत्ता जोड़ने पर सैलरी 70,000 रुपये से 1,10,000 रुपये के बीच हो सकती है. डीएसपी की सैलरी प्रमोशन और अनुभव के आधार पर बढ़ती रहती है.
वर्ल्ड कप में दीप्ति शर्मा की परफॉर्मेंस
दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली खिलाड़ी बनीं. दीप्ति ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में 22 विकेट चटकाए. वहीं दीप्ति शर्मा ने 9 मैचों की 7 पारियों में 30.71 की औसत से 215 रन बनाए. दीप्ति ने फाइनल में अर्धशतकीय पारी खेली. दीप्ति शर्मा ने फाइनल में 58 गेंदों में 58 रन बनाए. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के 5 विकेट भी चटकाए. दीप्ति शर्मा को वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया.
