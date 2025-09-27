भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार, 28 सितंबर को 2025 एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मैच होगा. इस मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों की चोट ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है. खबर है कि हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे. हार्दिक ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक ओवर ही गेंदबाजी की थी. उन्होंने पारी की चौथी गेंद पर श्रीलंका के ओपनर कुसल मेंडिस (00) को आउट किया. इसके बाद उनके बाएं पैर में हैमस्ट्रिंग चोट आ गई. इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने स्पष्ट किया था, "हार्दिक पांड्या को क्रैंप्स था, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद हम अगले मुकाबले को लेकर फैसला लेंगे." फिलहाल अभी तक बीसीसीआई की तरफ से हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर अपडेट नहीं आया है. हालांकि, अगर हार्दिक इस मैच में नहीं खेलते हैं तो यह एक बड़ा झटका माना जाएगा.

अभिषेक शर्मा भी श्रीलंका के खिलाफ हुए थे चोटिल

श्रीलंका के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा भी चोटिल हो गए थे. वह नौवें ओवर में अपनी दाहिनी जांघ पकड़े नजर आए. इसके बाद उन्होंने क्रैंप्स से राहत पाने के लिए बर्फ से सिकाई की. कोच मोर्केल के मुताबिक शनिवार को पूरी तरह से रिकवरी पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "इन खिलाड़ियों के लिए आराम करना जरूरी है. उन्होंने इसके लिए आइस बाथ ली है. मैच के तुरंत बाद रिकवरी शुरू हो गई. रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका सोना और आराम करना है. खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पूल सेशन आयोजित किए जाएंगे."