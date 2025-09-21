हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी

पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी

Hardik Pandya Against Pakistan: हार्डिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में पहली गेंद पर ही विकेट चटका दिया था. लेकिन इस बार पाकिस्तान की गिल्लियां उड़ीं, तब हार्दिक एक महा रिकॉर्ड बना देंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 21 Sep 2025 06:56 PM (IST)

Hardik Pandya Stats In Asia Cup: भारत आज रविवार, 21 सितंबर को एशिया कप सुपर-4 का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहा है. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया एशिया कप फाइनल के करीब पहुंच जाएगी. वहीं भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं. हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में पहली ही गेंद पर गिल्लियां उड़ा दी थीं. वहीं अगर पांड्या इस मैच में भी पाकिस्तान के विकेट चटकाते हैं, तब वे एशिया कप में एक महा रिकॉर्ड कायम कर देंगे.

हार्दिक पांड्या का 'महा रिकॉर्ड'

एशिया कप 2025 इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. हार्दिक पांड्या टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक दो विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं, तब वे टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे.

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में इस समय अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और श्रीलंकाई खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा टॉप पर हैं. ये दोनों खिलाड़ी ही टी20 एशिया कप में 14-14 विकेट हासिल कर चुके हैं. वहीं हार्दिक पांड्या के पास इस एशिया कप में इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने का मौका है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हार्दिक के साथ भारत के ही दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम है. भारत के ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप के इस फॉर्मेट में 13-13 विकेट चटका चुके हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक रचेंगे इतिहास

हार्दिक पांड्या को इस एशिया कप में भारत के अब तक तीन मुकाबलों में केवल एक मैच में ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला. ओमान के खिलाफ मैच में पांड्या एक गेंद में एक रन बनाकर आउट हो गए थे. वहीं पांड्या इस एशिया कप में अब तक 2 विकेट चटका पाए हैं. लेकिन ओमान के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक के सुपरमैन कैच ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था. पांड्या के लिए इस सीजन में अब तक कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है. लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दो विकेट लेकर वे टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच सकते हैं.

यह भी पढ़ें

IND vs PAK: आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

Published at : 21 Sep 2025 06:41 PM (IST)
Tags :
T20 Asia Cup Asia Cup Super 4 IND VS PAK HARDIK PANDYA Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement

वीडियोज

जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
GST Reforms: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
Poonam Pandey in Ramleela: दिल्ली की लव-कुश रामलीला ने मंदोदरी की भूमिका के लिए कामुक अभिनेत्री को क्यों चुना?
Surya Grahan 2025: 122 साल बाद 15 दिनों में दो ग्रहण, दुनिया पर क्या होगा असर? | Solar eclipse
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
हेल्थ
Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
जनरल नॉलेज
Road Accidents India: देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
यूटिलिटी
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget