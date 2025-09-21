Hardik Pandya Stats In Asia Cup: भारत आज रविवार, 21 सितंबर को एशिया कप सुपर-4 का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहा है. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया एशिया कप फाइनल के करीब पहुंच जाएगी. वहीं भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं. हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में पहली ही गेंद पर गिल्लियां उड़ा दी थीं. वहीं अगर पांड्या इस मैच में भी पाकिस्तान के विकेट चटकाते हैं, तब वे एशिया कप में एक महा रिकॉर्ड कायम कर देंगे.

हार्दिक पांड्या का 'महा रिकॉर्ड'

एशिया कप 2025 इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. हार्दिक पांड्या टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक दो विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं, तब वे टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे.

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में इस समय अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और श्रीलंकाई खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा टॉप पर हैं. ये दोनों खिलाड़ी ही टी20 एशिया कप में 14-14 विकेट हासिल कर चुके हैं. वहीं हार्दिक पांड्या के पास इस एशिया कप में इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने का मौका है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हार्दिक के साथ भारत के ही दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम है. भारत के ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप के इस फॉर्मेट में 13-13 विकेट चटका चुके हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक रचेंगे इतिहास

हार्दिक पांड्या को इस एशिया कप में भारत के अब तक तीन मुकाबलों में केवल एक मैच में ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला. ओमान के खिलाफ मैच में पांड्या एक गेंद में एक रन बनाकर आउट हो गए थे. वहीं पांड्या इस एशिया कप में अब तक 2 विकेट चटका पाए हैं. लेकिन ओमान के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक के सुपरमैन कैच ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था. पांड्या के लिए इस सीजन में अब तक कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है. लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दो विकेट लेकर वे टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच सकते हैं.

