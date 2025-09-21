आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर बड़ी जीत के लिए तैयार है. आज दोनों टीमों का सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस भिड़ंत में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी, क्योंकि वो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है. इससे पहले सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा की सेना मैदान में उतरे, उससे पहले जान लीजिए कि दुबई का मौसम कैसा रहने वाला है.

दुबई के मौसम पर अपडेट

आमतौर पर यूएई में मौसम साफ रहता है और औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है. एक्यूवेदर के मुताबिक भारत बनाम पाकिस्तान सुपर-4 मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैदान में बहुत ज्यादा उमस का स्तर ज्यादा रहने का अनुमान है.

भारत-पाक मैच में बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैच पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. हालांकि गर्मी, खिलाड़ियों के स्टैमिना की कड़ी परीक्षा ले सकती है.

बल्लेबाजों का टेस्ट लेगी पिच

दुबई की पिच काफी स्लो रहती है, यही कारण है कि एशिया कप 2025 में अभी तक यहां कोई टीम 170 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. बल्लेबाज चाहे सेट भी हो जाएं, उनके लिए दुबई की पिच पर शॉट्स लगाना आसान नहीं होता. अभी तक पूरे टूर्नामेंट में स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और भारत-पाक मैच में भी स्पिनर्स अपनी फिरकी का जाल बुन सकते हैं.

दुबई के मैदान में भारतीय टीम ने कुल 11 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें सात बार उसे जीत मिली है और चार मौकों पर हार झेलनी पड़ी है. बताते चलें कि दुबई में 2 बार पाक टीम भी भारत को टी20 मैचों में हरा चुकी है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

