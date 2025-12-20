हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइन 7 खिलाड़ियों को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिलेगी जगह? लिस्ट में ऋषभ पंत समेत कई बड़े स्टार

इन 7 खिलाड़ियों को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिलेगी जगह? लिस्ट में ऋषभ पंत समेत कई बड़े स्टार

T20 World Cup 2026 India Squad: आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ देर में टीम इंडिया का एलान हो जाएगा. जानिए ऐसे 7 खिलाड़ी, जिन्हें टीम में शायद ही जगह मिले. इसमें यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत भी शामिल हैं.

By : शिवम | Updated at : 20 Dec 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कुछ देर में भारतीय स्क्वाड का एलान करने वाले हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यों की टीम चुनी जाएगी. पिछले 2 मैचों में चोट के कारण बाहर हुए शुभमन गिल का स्क्वाड में होना लगभग तय है, वह टीम के उपकप्तान हैं. हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह समेत कई खिलाड़ियों की जगह पक्की है. लेकिन ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल समेत 7 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्हें स्क्वाड में शायद ही जगह मिले.

1- ऋषभ पंत

ऋषभ पंत कुछ समय से टी20 में पहली पसंद नहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जितेश शर्मा और संजू सैमसन बतौर विकेट कीपर खेले हैं. संजू गिल की गैरमौजूदगी में ओपन भी करते हैं, और पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी भी की थी. सैमसन ने विकेट कीपिंग में भी प्रभावित किया है. जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर हो सकते हैं, ऐसे में ऋषभ पंत का स्क्वाड में होना बहुत मुश्किल माना जा रहा है.

2- मोहम्मद शमी

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी समय से टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं. एक तरफ बीसीसीआई उन्हें पूरी तरह फिट नहीं मान रहा था, उसी समय शमी डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. शमी ने भी कहा था कि उनसे किसी ने फिटनेस के बारे में नहीं पूछा. खैर, साफ है कि बोर्ड उन्हें भविष्य के लिए नहीं देख रहा, इसलिए उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड में होना मुश्किल है.

3- युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल ने आखिरी टी20 अगस्त 2023 में खेला था. अब कुलदीप यादव के साथ वरुण चक्रवर्ती महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. वरुण टी20 में नंबर-1 गेंदबाज हैं, और उनका स्क्वाड में होना पक्का है. ऐसे में चहल स्क्वाड से बाहर ही रहेंगे.

4- श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे, उनके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी. वह वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट नहीं है. वैसे भी अय्यर को वनडे फॉर्मेट में तवज्जो दी जा रही थी.

5- मोहम्मद सिराज

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जुलाई, 2024 में आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. बीसीसीआई उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में तव्वजो दे रहा है. उन्होंने 2017 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था, अभी तक उन्होंने सिर्फ 16 ही मैच खेले हैं. इसमें उनके नाम 14 विकेट हैं. लगभग तय है कि सिराज वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेंगे.

6- ईशान किशन

ईशान किशन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक ठोका था. वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कप्तान बने, जिन्होंने फाइनल में शतक लगाया. हालांकि उनकी टीम इंडिया में जगह अभी तो मुश्किल लग रही है. विकेट कीपर के रूप में भारत संजू सैमसन और जितेश शर्मा को प्राथमिकता देगा. 

7- यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो पहली गेंद से बड़ा शॉट मारने का प्रयास करते हैं. हालांकि उनकी टी20 टीम में जगह अभी पक्की नहीं लग रही. वह ओपन करते हैं, टीम इंडिया के लिए टी20 में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं. विकल्प के तौर पर संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं, ऐसे में जायसवाल शायद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा न हों.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Tags :
Mohammad Shami T20 World Cup Squad BCCI YASHASVI JAISWAL RISHABH PANT T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा | Imran Khan | Jail | Pakistan News
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने किस बात को लेकर यात्री को पीटा | Airport News
Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
West Bengal: क्या उस्मान हादी की हत्या Yunus समर्थकों ने की ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget