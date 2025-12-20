टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कुछ देर में भारतीय स्क्वाड का एलान करने वाले हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यों की टीम चुनी जाएगी. पिछले 2 मैचों में चोट के कारण बाहर हुए शुभमन गिल का स्क्वाड में होना लगभग तय है, वह टीम के उपकप्तान हैं. हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह समेत कई खिलाड़ियों की जगह पक्की है. लेकिन ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल समेत 7 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्हें स्क्वाड में शायद ही जगह मिले.

1- ऋषभ पंत

ऋषभ पंत कुछ समय से टी20 में पहली पसंद नहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जितेश शर्मा और संजू सैमसन बतौर विकेट कीपर खेले हैं. संजू गिल की गैरमौजूदगी में ओपन भी करते हैं, और पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी भी की थी. सैमसन ने विकेट कीपिंग में भी प्रभावित किया है. जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर हो सकते हैं, ऐसे में ऋषभ पंत का स्क्वाड में होना बहुत मुश्किल माना जा रहा है.

2- मोहम्मद शमी

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी समय से टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं. एक तरफ बीसीसीआई उन्हें पूरी तरह फिट नहीं मान रहा था, उसी समय शमी डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. शमी ने भी कहा था कि उनसे किसी ने फिटनेस के बारे में नहीं पूछा. खैर, साफ है कि बोर्ड उन्हें भविष्य के लिए नहीं देख रहा, इसलिए उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड में होना मुश्किल है.

3- युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल ने आखिरी टी20 अगस्त 2023 में खेला था. अब कुलदीप यादव के साथ वरुण चक्रवर्ती महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. वरुण टी20 में नंबर-1 गेंदबाज हैं, और उनका स्क्वाड में होना पक्का है. ऐसे में चहल स्क्वाड से बाहर ही रहेंगे.

4- श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे, उनके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी. वह वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट नहीं है. वैसे भी अय्यर को वनडे फॉर्मेट में तवज्जो दी जा रही थी.

5- मोहम्मद सिराज

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जुलाई, 2024 में आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. बीसीसीआई उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में तव्वजो दे रहा है. उन्होंने 2017 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था, अभी तक उन्होंने सिर्फ 16 ही मैच खेले हैं. इसमें उनके नाम 14 विकेट हैं. लगभग तय है कि सिराज वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेंगे.

6- ईशान किशन

ईशान किशन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक ठोका था. वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कप्तान बने, जिन्होंने फाइनल में शतक लगाया. हालांकि उनकी टीम इंडिया में जगह अभी तो मुश्किल लग रही है. विकेट कीपर के रूप में भारत संजू सैमसन और जितेश शर्मा को प्राथमिकता देगा.

7- यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो पहली गेंद से बड़ा शॉट मारने का प्रयास करते हैं. हालांकि उनकी टी20 टीम में जगह अभी पक्की नहीं लग रही. वह ओपन करते हैं, टीम इंडिया के लिए टी20 में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं. विकल्प के तौर पर संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं, ऐसे में जायसवाल शायद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा न हों.