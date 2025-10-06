Harbhajan Singh Furious On Lalit Modi: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह का गुस्सा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरपर्सन ललित मोदी पर फूटा है. ललित मोदी ने हाल ही में हरभजन सिंह और श्रीसंत के बीच 2008 में हुई लड़ाई का वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में हरभजन, श्रीसंत को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. ललित मोदी ने इस घटना के 17 साल बाद ये वीडियो शेयर किया.

ललित मोदी पर भड़के हरभजन सिंह

भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि 'मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इस वीडियो को पब्लिक करने की क्या जरूरत थी. हर कोई अलग तरह से सोचता है. उस समय जो कुछ भी गलत हुआ था, मैं उसके लिए पहले भी माफी मांग चुका हूं. उस समय मेरे और श्रीसंत के बीच जो कुछ भी हुआ था, वो गलत था. एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे नहीं लगता कि मुझे वो करना चाहिए था. लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और मैंने भी उसके बाद काफी कुछ समझा और मैंने ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं की'.

हरभजन सिंह ने आगे कहा कि '18 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, वो दोबारा लोगों के सामने लाया गया है. मैं इसके पीछे का मकसद समझ नहीं पा रहा हूं. मुझे लगता है कि तब ज्यादा अच्छा रहता, जब ये वीडियो सामने ही नहीं आता, क्योंकि इसे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब वो ये वीडियो शेयर कर रहे थे, तब वो या तो किसी के इंफ्लुएंस में थे या किसी चीज में उलझे थे. मैं नहीं चाहता कि कभी भी कोई ऐसी वीडियो सामने आए'.

The famous slap in my podcast with @MClarke23 on #beyond23 - part 3 of my podcast. I love @harbhajan_singh - but after 17 years it was time to reveal it. Lots and lots more to reveal but that will now only be in the movie that’s in the works supervised by @SnehaRajani on my… pic.twitter.com/EhPaIRAZ0F — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) August 29, 2025

